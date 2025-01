Teresa García: "Lo del PRO y LLA parece un sainete criollo"

Teresa García sostuvo que la “apuesta final” del expresidente Macri es no perder la Ciudad de Buenos Aires y que sus diferencias con Jorge Macri “se resolverán en la alianza”. A su vez, declaró que Cristina Kirchner deberá “convocar a todos los sectores” para sostener el frente legislativo del peronismo y se manifestó en contra del desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. “Ahí es donde pierde fuerza el peronismo” expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Teresa García es senadora de la provincia de Buenos Aires. Fue ministra de Gobierno del gobernador Axel Kicillof hasta el año 2021. Durante la presidencia de Néstor Kirchner fue secretaria de Interior de la Nación y posteriormente ocupó distintos cargos legislativos y en el Partido Justicialista.

Elizabeth Peger: ¿Tenemos la novela más atractiva del verano?

Claro. Lo del PRO y LLA parece un sainete criollo. Desde diciembre pareciera que la fuerza del PRO, encabezada por Macri, discute y amenaza con no votar, luego le presta los diputados para dar quórum y votar. Finalmente, en el día de ayer, Macri dijo que está “a disposición”. Por eso busqué un poquito de humor para definir algo que todos venimos viendo. Yo tengo la teoría de que van a terminar juntos en la oferta electoral. Lo dije a modo de novela y abusando un poco del humor porque es bastante dramática la situación.

EP: Esto trae consecuencias evidentemente, y me parece que eso es parte de lo que se está discutiendo en el PRO: qué va a pasar con el PRO.

Sí, claro. Macri ha elegido interlocutores, entre los que está Cristian Ritondo, que no está en muchas condiciones de ser interlocutor para una alianza política. Creo que tiene otras dificultades. La elección de los interlocutores también habla del volumen o del voltaje que tiene la alianza. A mí me parece que la gran apuesta de Macri es no perder CABA, que es el maxikiosco. Esto se le dice también con un poco de humor en la política. También busca poner algunos diputados nacionales que ayuden y que sean copartícipes de las decisiones que tome a futuro el gobierno de Milei. Me parece que es hasta ahí donde va a llegar la fuerza que tenga Macri en esta alianza.

EP: Aunque no parece que haya un consenso general en el PRO respecto de este acuerdo. El propio Jorge Macri es uno de los exponentes de al menos alguna diferencia, porque es quien viene soportando en la Ciudad de Buenos Aires un empate muy significativo de la Libertad Avanza, y particularmente del espacio libertario que responde a Karina Milei, nada menos que la hermana del Presidente.

Sí, claro. Como me parece que la apuesta final que tiene Mauricio Macri es no perder la Ciudad de Buenos Aires, seguramente esta diferencia que tiene con Jorge Macri la van a resolver en esa alianza que imagino yo, a la que van a llegar en la elección y no mucho más que eso. Hay otros sectores del PRO que tampoco están de acuerdo.

EP: Talerico lo expresó puntualmente…

Sí, lo dijo con claridad. Ahora, no sé hasta dónde tienen fuerza esos sectores para condicionar la decisión. Quizás se produzca una rebelión interna en la fuerza y le haga girar la decisión. No lo creo, pero...

EP: ¿Qué pasa en la vereda de enfrente? ¿Cómo imaginas el peronismo articulando su oferta electoral para este año?

Esa es la pregunta del millón. Por ahora nosotros sostenemos un frente que se sigue manteniendo, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Cámara de Senadores y en las cámaras provinciales. Veremos el año que viene cómo algunos integrantes del frente definen su destino. Yo tengo plena confianza en que la presidencia de Cristina en el Consejo Nacional va a tener como primeros pasos, convocar a todos los sectores, porque la única manera que tiene el peronismo de tener una fuerza para confrontar electoralmente es todos juntos.

Para la senadora, Cristina Kirchner, al mando del PJ, deberá evitar que algunos legisladores peronistas cambien sus votos "a sola voluntad" o por la presión de sus gobernadores.

Me imagino que las diferencias que hay, las desavenencias y las miradas diferentes, van a tener que resolverse en el marco de mandatos partidarios. El hecho de que no haya ocurrido hasta ahora da cuenta de los diputados o senadores que modificaron su voto en contra de las decisiones por las que habían sido votados. En el caso de Jalil, en el caso de Tucumán o el mismo caso ahora del senador de Santa Fe que se va del bloque. Eso da cuenta de que no importa si han entrado en la boleta partidaria, porque pareciera después que las bancas son de las personas, no de la decisión política que indicó votar la boleta completa. Me parece que eso sí tiene que ser resuelto en el marco de lo partidario. No puede ser que la gente ponga su voto de confianza, como lo hizo con nosotros en un 44%, y luego parte de esta representación legislativa cambie a sola voluntad o por presión de su gobernador, porque además tiene presión del Gobierno nacional. Me parece poco. Y además creo que hay que discutirlo para que en el peronismo eso no vuelva a suceder.

Claudio Mardones: Un acuerdo los obligaría explorar un acuerdo más ambicioso en la provincia de Buenos Aires. Como está esa especulación, también está la otra gran pregunta: ¿cómo va a sintetizar el peronismo bonaerense este debate que hay sobre el desdoblamiento de las elecciones?

El gobernador todavía no se pronunció a favor del desdoblamiento. Dijo que lo estaba analizando junto con su ministro de Gobierno. Yo, en lo personal, creo que es un error el desdoblamiento de las elecciones. Esto también da cuenta de lo del año pasado, cuando en las elecciones desacoplaron la mayoría de los gobernadores y pasamos de tener 15 gobernadores a cuatro, porque la fuerza que tiene el peronismo es una fuerza nacional. No son decisiones provinciales, no es un mosaico de muchos colores, porque ahí es donde pierde fuerza el peronismo. Así que estoy en contra del desdoblamiento. No creo que sea la mejor medida. La provincia de Buenos Aires es el 38% del electorado nacional, así que siempre lo ha hecho valer, digamos, es la locomotora de este armado nacional.

Espero que cuando Cristina se haga cargo plenamente de su rol de presidenta del partido, comience a convocar a todos los sectores para discutir la ingeniería electoral. Tenemos una cosa nueva en esta elección, que es la Boleta Única de Papel, que obviamente va a modificar la ingeniería electoral. En el caso de desdoblar la provincia de Buenos Aires, se tendrían que hacer tres elecciones y, como consecuencia, si hay un desdoblamiento de la provincial y si existiera PASO provincial, serían dos elecciones de las cuales se tendría que hacer cargo plenamente la provincia de Buenos Aires. Es muy engorroso al estar estrenando la Boleta Única de Papel y me parece que le quita fuerza al peronismo de la provincia. Después, da cuenta también de muchas especulaciones que tienen que ver con lo local, y ese no es el camino que tiene que llevar el peronismo adelante.

Todavía no empezaron las conversaciones sobre cómo se va a dirimir. La provincia no pudo votar el presupuesto y la fiscal impositiva porque el gobernador necesitaba también el endeudamiento y la oposición no estaba dispuesta a dar los dos tercios. Supongo que a partir de mitad de febrero estaremos dando todas las discusiones legislativas juntas. Finalmente, creo que el Gobierno nacional va a lograr los votos para la eliminación de las PASO.

CM: ¿Con acuerdo del peronismo?

No lo sé, no he hablado con los diputados nacionales, pero me parece que la fuerza que le está imprimiendo el Gobierno la eliminación de las PASO tiene que ver con la simplificación del año electoral y el supuesto ahorro que significa que no existan las PASO. Todos sabemos que, en un proceso en una etapa democrática, mejorar las condiciones de voto de la gente no implica gasto, fortalece la democracia, pero este gobierno tiene esa idea y supongo que van a cabalgar sobre esa idea para condicionar a la provincia. Igual, la provincia de Buenos Aires tiene una ley de PASO provincial y la legislatura debería reunirse para derogarla. Eso todavía no entró en discusión.

EP: Por eso usted habla de tres elecciones, porque considera la PASO provincial y la elección provincial separada de las nacionales.

Sí.

CM: ¿Cómo cree que impacta la Boleta Única de Papel con la dinámica política de los intendentes? No me refiero solamente a los intendentes del conurbano, hablo de los 134 intendentes de la provincia de Buenos Aires porque la Boleta Única de Papel termina con el enganche. ¿Cree que eso es un riesgo? ¿Cree que eso es así o que todavía está por verse ante la experimentación de la boleta?

Yo creo lo segundo. Creo que hay que ver cómo funciona la experimentación de la Boleta Única de Papel. A mi entender, la elección va a ser muy compleja y va a tardar mucho porque la gente no está habituada, está habituada a la boleta sábana. Yo soy defensora de la boleta sábana porque hemos ganado y perdido elecciones con la boleta sábana. No está sujeta a ninguna trampa. Hay lugares que han desistido de la boleta sábana por la complejidad que implicaba. Creo que va a haber mucho voto en blanco con este sistema por la confusión.

Además, como está dispuesto el diseño de la boleta, usted va a tener los candidatos en un sentido y los partidos en otro sentido en una doble cuadrícula y sin poder boleta completa, y la foto del candidato es una cosa mínima. Va a ser muy difícil. Tampoco tiene la totalidad de los candidatos, y no sé cómo lo van a suplir. Si mañana el "Gordo valor” quisiera integrar una boleta, probablemente vaya al número ocho y no salga en la boleta.

EP: En ese sentido, también va a generar confusión si se hacen en forma conjunta porque la elección provincial va a utilizar la boleta sábana y la elección nacional, la Boleta Única de Papel. Me recuerda a lo que fueron las PASO del 2023 en la Ciudad de Buenos Aires con dos sistemas diferentes.

Exactamente. Tuvo que intervenir la jueza Servini de Cubría para resolver el tema. De por sí, la existencia de la Boleta Única es lo que complejiza toda la ingeniería electoral. Ahora, además, si le agregamos desdoblamiento, se pone en riesgo la fortaleza del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Hay intendentes que quizás quieran que sea separado para fortalecer su poder político local. Ahora, la provincia de Buenos Aires también lleva lista de legisladores provinciales por sección electoral. Eso es lo que nos permite tener número o no tener número en la Cámara. Si hay algún poder local que lo único que quiera es privilegiar el poder local, no sé cómo se va a comportar con la boleta de su sección electoral. Esto tiende a la balcanización del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo. Creo que tienen que ser concurrentes, con la complejidad que tiene su ingeniería.

Seguramente haya un cuarto oscuro con dos urnas y la elección sea hiper lenta. Va a ser bastante complejo el escrutinio, porque una cosa es que la fiscalización se dé por sí misma con el presidente de mesa cuando abre la boleta doblada, y otra cosa es el volcado en las planillas. La provincia de Buenos Aires tiene 42.000 mesas de nativos y 4.700 de extranjeros. Es una elección que de por sí es súper compleja en materia de fiscalización y escrutinio. No quiero anticiparme a ninguna discusión que haya en el seno del partido nacional, pero conozco el tema electoral y entiendo que va a ser muy complejo.

Además, vamos a asistir a un año electoral cuando la sociedad no le tiene mucha paciencia a la política. Tener a la gente cuatro horas haciendo cola porque al Gobierno nacional se le ocurrió hacer una planigrafía de la cuestión política, no va a poner de buen humor a la sociedad para votar. Esperemos que se pueda hacer toda la ingeniería de la manera más simple posible para que la gente pueda votar.

EP: La última: ¿Cristina candidata en provincia?

No, no, no está ni charlado eso. Creo que la interna que no se dio, que tenía que ver con Quintela y Cristina al frente del PJ, tiene que ver justamente con el PJ. Es necesario ordenar un PJ Nacional que está absolutamente desordenado. Yo soy interventora del PJ en la provincia de Corrientes y tenemos elecciones internas el 9 de marzo, después de seis años de intervención. Yo me hice cargo en junio de la intervención, pero lo que es cierto es que hay un desorden importante en toda la estructura territorial. A eso es a lo que apunta Cristina: a ordenar el peronismo. Eso está lejos de hablar de una candidatura.

