PRO apuesta al voto útil anti-K y a la caída de Larreta

Lo que iba a ser una suerte de after office se transformó en una reunión electoral más. Hubo pedidos para sumar más días y horas de recorridas –pasar de tres a cinco por semana– y una corta pero contundente alocución de la jefa de campaña, María Eugenia Vidal, con un mensaje de optimismo sobre el último mes de campaña para las legislativas porteñas del 18 de mayo.

Es que, en rigor, el optimismo generalizado regresó al PRO en estos días. En ese after office en California Park, el miércoles pasado en la tarde-noche, donde el encargado del territorio, el secretario César “el Tuta” Torres, no lució uno de sus relojes valuados en moneda extranjera, se respiró un aire de batalla política que no se venía viendo en otras cumbres.

En este marco, las últimas encuestas que atesoran en Uspallata, la sede del gobierno porteño, y en Balcarce, la sede partidaria nacional del PRO, comenzaron a mostrar signos de mejoría de la boleta amarilla.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En particular, tras analizar los datos de las tres consultoras en las que más confía Mauricio Macri y el partido: Casa Tres (de Mora Jozami, histórica asesora en materia de opinión pública), Isonomia (de Pablo Knopoff y Juan Germano, dos especialistas prestigiosos en la materia y profesores universitarios) y Aresco, de Federico Aurelio, quien mide hace más de diez años en la Ciudad.

En todos los casos hay coincidencia en que está primero Leandro Santoro, del peronismo, pero nunca arriba de los 26-7%. Es decir, la elección clásica del PJ en la Ciudad. Ni más ni menos. El dato que alentó a los estrategas de la campaña amarilla es que la boleta que encabezan Silvia Lospennato, Hernán Lombardi y Laura Alonso ya aparece en algunos sondeos segunda y en otros en empate técnico con Manuel Adorni, de La Libertad Avanza.

Esos números también los tiene Fixer, cuyo último sondeo no se dio a conocer y que saldrá a la luz en estos días. Allí Sebastián López Perea, el consultor que viene dando resultados certeros (por eso se ganó el mote de oráculo entre la dirigencia), tiene a Santoro primero arriba de 20 puntos pero a Lospennato en 16 con Adorni en 15.

Estos datos son los que animan a que, en el marco del último tramo de la campaña, comience a apelarse a un voto útil anti-K en la Ciudad, un apelativo sustancia para el votante porteño que, en su inmensa mayoría, rechaza a Cristina Kirchner, La Cámpora y el peronismo K. Acaso por ello Santoro está realizando una campaña municipalizada, sin ninguna referencia ni a CFK, ni a Axel Kicillof ni a Juan Grabois, a pesar de que hay dirigentes de ellos en su boleta.

En este marco el voto útil anti-K también intenta tener como sostén que haya una fuga de votos que podrían ser libertarios al PRO como espejo contra el kirchnerismo. Lo vienen expresando los candidatos. Incluso, en un video viral, la candidata más joven del PRO, Rocío “Rochu” Figueroa, le responde a Santoro vinculándolo con La Matanza, Espinoza y el cristinismo.

Paralelamente, la segunda cuestión de esta estrategia tiene que ver con evitar más fuga de votos hacia Horacio Rodríguez Larreta, quien prácticamente es mala palabra hoy en el PRO. Por ello, la idea que barajan en la campaña es, en primer lugar, no hablar más del exjefe de Gobierno porteño y su candidatura. Incluso se le pidió al propio Macri que “suelte” a Larreta, a pesar de la bronca mutua. En definitiva: invisibilizarlo de la contienda electoral.

En segundo lugar: la cuenta que realiza el gurú catalán Antoni Gutiérrez Rubi es que cada voto que pierda Larreta irá al PRO. Por ello el voto útil también lo contempla: el que quiera votar contra Santoro y el kirchnerismo podría encontrar la herramienta del PRO antes que la del exjefe de Gobierno.