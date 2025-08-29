Mercado inmobiliario en Córdoba: fuerte suba en el valor de los departamentos y aparecen "nuevos barrios" de viviendas familiares

Agosto de 2025 ratificó lo que muchos ya perciben en el día a día: el ladrillo en Córdoba sigue siendo una apuesta fuerte. Con un aumento general en los precios en dólares por metro cuadrado, el mercado se muestra en movimiento constante y ofrece oportunidades tanto para quienes buscan invertir como para quienes quieren mudarse.

Las cifras que surgen de un informe de las publicaciones activas de la plataforma Mercado Libre confirman que el mercado inmobiliario cordobés no es lineal, pero sí consistente que crece, se ajusta y vuelve a crecer, marcando microtendencias que hacen de cada zona una oportunidad distinta. Para quienes miran al futuro, agosto dejó una señal clara: Córdoba sigue consolidándose como una de las plazas más fuertes del país en materia de real estate.

Departamentos en Córdoba

En departamentos, el crecimiento interanual alcanzó un sólido +15,5%. Aunque cada zona tiene su propio ritmo, el dato central es que el segmento consolida su tendencia alcista, con barrios como el Sur y el Este mostrando repuntes atractivos, mientras el Centro mantiene estabilidad.

En valores concretos, el Centro se ubicó en los 1.467 USD/m², el Este en 1.500 USD/m² y el Oeste alcanzó los 1.544 USD/m², consolidándose como las zonas con mayor valorización. Más accesibles aparecen el Norte, con 1.373 USD/m², y el Sur, con 1.160 USD/m², que si bien se mantuvo más bajo en la comparación anual, mostró un repunte interesante en la medición mensual.

Casas que no pierden pisada

En el caso de las casas, el protagonismo absoluto fue del Sur, con un incremento anual del 20,9%, confirmando que la zona se está convirtiendo en uno de los polos más demandados para quienes buscan más espacio y proyección. Incluso con una corrección en el último mes, el potencial sigue firme. Zonas como el Este y el Centro también acompañaron la tendencia con fuertes subas, consolidando la idea de que Córdoba es una plaza de oportunidades diversas.

El crecimiento interanual fue del +6,9% y alcanzó los 887 USD/m² en zona Sur, la cifra más alta de la ciudad para este segmento. Le siguieron el Centro, con 533 USD/m², el Oeste, con 527 USD/m², y el Norte, con 592 USD/m². El Este, con 414 USD/m², se mantiene como la zona más competitiva en precio, ideal para quienes buscan oportunidades de inversión con recorrido a futuro.

Si bien la fotografía intermensual mostró cierta volatilidad —con el Sur retrocediendo un 18,4% respecto de julio—, el resto de las zonas exhibieron subas de dos dígitos, lo que confirma que el mercado de casas también se encuentra en plena reconfiguración.

Dónde está la demanda

La demanda refuerza este panorama: barrios como Nueva Córdoba, Centro, Alberdi, General Paz y Docta fueron los más buscados para la compra, mientras que para alquiler se destacaron Nueva Córdoba, Centro, General Paz, Alberdi y Alto Alberdi. En otras palabras, los puntos calientes de la ciudad siguen atrayendo tanto a inversores como a quienes buscan vivienda.