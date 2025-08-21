Cuánto cuesta alquilar departamentos en Mar del Plata

Los alquileres de propiedades en Mar del Plata no fueron ajenas al salto inflacionario interanual. Según un estudio realizado por la plataforma Zonaprop en julio del 2025, un departamento con dos ambientes se alquila por un valor de 650.884 pesos al mes, mientras que uno de tres ambientes ronda los 858.625 pesos por mes.

En el apartado por ciudades, San José se ubica en el primer lugar entre los barrios con las ofertas más costosas, con un precio de 764.659 pesos al mes. Lomas de Stella Maris y Estación Terminal le siguen con precios que no están muy alejados, promediando los 710.078 pesos mensuales y 689.312 pesos por mes, respectivamente.

En el otro extremo de la tabla se encuentra Área Centro, siendo el barrio con la oferta más económica de Mar del Plata, con un costo promedio de 629.844 pesos por mes. La siguiente en la lista, o la ante última opción de las más baratas, es Parque Camet con un precio medio de 666.103 pesos mensuales.

Al calcular la variación interanual de precios, el informe de Zonaprop detecta que todos los barrios de Mar del Plata registran aumentos en los valores de los alquileres. Lo que llama la atención es que, Área Centro es la zona más económica, pero también es la que registra el mayor aumento. Actualmente está un 107,3% más costosa en comparación con 2024, mientras que el barrio que menos aumento en promedio fue La Perla con 66,2%.

Cabe destacar que estos valores estuvieron muy lejos de la inflación interanual que registro un incremento del 39,4%.

En cuanto al valor de venta de las propiedades, el metro cuadrado en julio 2025 aumentó un 0,6% en dólares. En los primeros siete meses acumula un incremento del 4,9%, superando ampliamente la inflación en dólares 1,6%. En los últimos doce, el valor del metro cuadrado escalo hasta un 7,1%.

El metro cuadrado ronda los 1.894 dólares, un 22% menos con respecto al valor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde el precio es de 2.440 dólares.

Un departamento con un dormitorio y 50 metros cuadrados en Mar del Plata tiene un valor de 101.954 dólares, mientras que una propiedad con dos dormitorios también y 70 metros cuadrados cuesta 135.688 dólares.

En el repaso por los barrios más costosos, el que se encuentra a la cabeza de la lista es Leandro N. Alem con un costo promedio de 2.971 dólares por metro cuadrado. En el segundo lugar se encuentra Playa Grande con 2.774 dólares por metro cuadrado y muy cerca, Lomas de Stella Maris con un valor de 2.746 dólares por metro cuadrado, completando el podio de los más caros.

En la otra punta de esta tabla que dio a conocer Zonaprop, se encuentra Roldán Bellisario como el barrio con las opciones más económicas, con un valor de 535 dólares por metro cuadrado. Le siguen, aunque no muy cerca, el barrio Nueve de Julio con 844 dólares por metro cuadrado y Santa Mónica con 876 dólares por metro cuadrado.

Por último, si lo que se busca es rentabilidad en una inversión inmobiliaria, actualmente San José se presenta como la mejor opción para aquellos interesados que buscan mejores rentas, con un retorno del 7,1%. Parque Carmen y Área Centro completan este podio, con una rentabilidad del 6,7% cada uno. Ahora bien, por otro lado, el barrio que genera menor rentabilidad es Lomas de Stella Maris con un retorno bruto del 5%.

GZ