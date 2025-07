Estafas en alquileres temporarios en Córdoba: ahora advierten por el "inquilino ladrón"

Lucas Péndola, del Colegio Profesional de Inmobiliarios, confirmó el aumento de las estafas en los alquileres temporarios en Córdoba.

Caso Neonatal Córdoba: claves del juicio, las condenas y las absoluciones que generaron polémica

El presidente de la institución recomendó para "quien esté por contratar un alquiler temporario la importancia de saber quién está atrás de esa publicación”.

“Estamos viviendo épocas donde la despersonalización está a la orden del día, donde personas con un ardid delictivo interactúan en redes sociales o en estas plataformas de ofrecimiento de alquiler temporario diciendo ser quienes no son”, agregó.

Para Péndola “sería ideal que con quien contrate sea un corredor público inmobiliario para darle el resguardo jurídico a esta operación inmobiliaria y en el caso que no sea un corredor inmobiliario sino que sea entre particulares verificar que quien esté ofreciendo la propiedad sea el titular registral del inmueble o en el caso que no lo sea, que tenga un mandato expreso para poder ofrecer este inmueble en alquiler”.

Causa Grido: tras revés judicial en Casación, a los dueños les queda recurrir a la Corte Suprema

Aumento de estafas en alquileres temporarios

“En estos momentos donde transcurren vacaciones de invierno estamos viendo el aumento creciente de este tipo de de denuncias de estafas, donde gente alquila inmuebles que luego no existen. Llegan al lugar, no existen los inmuebles o no son lo que lo que en las fotos decían”, sostuvo en declaraciones a Telefe Córdoba.

Y después aclaró: “Estamos viendo que estas últimas semanas ha habido denuncias donde inquilinos alquilan propiedades y como estas propiedades se trabajan en la informalidad, generalmente no existen contratos de locación sino que te piden un depósito de garantía, uno deposita una reserva por un inmueble que está locando”.

“Y luego este inquilino cuando se retira del inmueble hemos visto que se roban el mobiliario, los artefactos. El propietario queda totalmente desprotegido y no tiene a quién justamente acceder ante un caso de este incumplimiento”, concluyó.



¿Cómo reconocer una inmobiliaria habilitada?

"Cada inmobiliaria debe exhibir en un lugar visible la oblea habilitante con el nombre del profesional responsable. Toda publicidad (carteles, redes, portales) debe incluir el número de matrícula CPI, único identificador legal habilitado por la Ley Provincial N°9445", aconsejó el CPI.