La Maternidad Provincial en estado crítico: tras hechos de violencia, el sindicato exige seguridad para el personal

El clima en la Maternidad Provincial volvió a encender alarmas luego de que un grupo de personas irrumpiera en el edificio y desatara una serie de hechos violentos que obligaron a intervenir al personal del hospital. En ese contexto, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) manifestó su preocupación por la seguridad de los médicos y del resto de empleados.

Maternidad Provincial: el fiscal imputó a tres médicos para que designen peritos en la autopsia

El gremio difundió un mensaje contundente: el malestar de los vinculados a la causa judicial por presuntas negligencias y fallecimientos, no debe "dirigirse" a quienes sostienen la atención cotidiana.

Por eso, desde la organización remarcaron su negativa ante “toda forma de agresión, vandalismo y violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad física”, y señalaron que los hechos representaron un riesgo real para todo el personal.

Un episodio que escaló rápido

De acuerdo con el SEP, la situación se agravó cuando un grupo de personas comenzó a golpear puertas, romper vidrios y dañar equipamiento, generando un momento de tensión extrema dentro del hospital.

Tras lo ocurrido, el ente sindical solicitó que se implemente mecanismos concretos de prevención que proteja a quienes desempeñan funciones en sectores sensibles.

El 50% de los adolescentes consume pornografía desde los 13 años: especialista alerta sobre efectos cerebrales

Finalmente, el gremio recordó que la Maternidad Provincial es un centro de referencia para pacientes de toda la provincia, y que su funcionamiento depende del trabajo de cientos de personas que necesitan condiciones de seguridad garantizadas.