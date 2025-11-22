Maternidad Provincial: el fiscal imputó a tres médicos para que designen peritos en la autopsia

El fiscal del Distrito 4, Ernesto de Aragón, investiga la denuncia que presentó Evelyn Medina, una joven madre de 20 años, a quien le practicaron una cesárea en la Maternidad Provincial el sábado 15 de noviembre. Su bebé falleció en un desenlace trágico e imprevisto porque las evaluaciones prequirúrgicas arrojaron parámetros normales de ella y del feto.

Pocas horas después del parto denunció lo sucedido con el patrocinio letrado de Juan Cruz Soria Cangiano. Antes de que se realizara la autopsia clínica ofrecida por el hospital, el cuerpito de la beba se trasladó a la Morgue Judicial.

FALLECIMIENTO. Las pericias determinarán en qué momento murió la bebé, antes, durante o después de la cesárea a Evelyn.

Para la autopsia judicial, los tres profesionales —no se dieron a conocer sus nombres— que intervinieron en la cesárea fueron convocados por el fiscal De Aragón. Los imputó por el artículo 80 del Código Procesal Penal, para que designen abogados defensores y peritos de control. No es una imputación propiamente dicha. No hay acusación formal por un hecho con una calificación legal; situación que podría darse en un futuro si las pericias acreditan un actuar delictivo. En este caso, el escenario según la denuncia es una posible mala praxis médica que derivó nada menos que en una muerte.

El martes pasado se realizó un allanamiento en procura de la historia clínica de la mamá y la beba y toda documentación que pudiera ser pertinente para la investigación. En ese momento, parecían surgir nuevos episodios que se convertirían en denuncias. Por eso, el fiscal De Aragón solicitó que el procedimiento recabara también información sobre todas las muertes sospechosas de recién nacidos de los últimos meses, no solamente sobre la hijita de Evelyn. El objetivo era resguardar pruebas ante la posible judicialización de más fallecimientos.

El abogado Soria Cangiano señaló que lo contactaron otras madres que habían perdido a sus hijos en la Maternidad Provincial y que su estudio jurídico está analizando cada situación.

Hasta el viernes pasado, el fiscal De Aragón no recibió denuncias nuevas posteriores a la de Evelyn. El magistrado tiene jurisdicción sobre varios hospitales provinciales, por lo que tiene experiencia para investigar casos de mala praxis también sobre adultos en cirugías o tratamientos fallidos.

Según informó a Perfil CÓRDOBA, hasta ahora la Maternidad Provincial tiene “cuatro expedientes en investigación”: uno es el de Evelyn Medina, otro es un bebé fallecido en marzo de este año, el tercero es de abril pero la denuncia se presentó en agosto. Y tiene una causa por la muerte de Azul Ramallo, una puérpera que murió por infección pocos días después de la cesárea. En dos de esas investigaciones Soria Cangiano es querellante.

Qué sucedió el sábado 15 de noviembre

Con la dolorosa experiencia a flor de piel porque habían pasado solo 72 horas del parto, el martes pasado Evelyn relató a este medio lo que vivió desde que fue internada el viernes 14 de noviembre para dar a luz.

“Mi embarazo era normal, no tenía ningún problema. Tenía todos mis estudios, los laboratorios, ecografía. Veníamos perfecto”, señaló. “El viernes me internaron y me indujeron el parto. No tenía dilatación. Al otro día, sábado 15, la doctora me ve y seguía igual, no tenía contracciones. Me anuncia que haría la cesárea. Ya estaba cumpliendo 41 semanas de embarazo. Me traen el desayuno y a las 11:30 viene la enfermera para darme las cosas para bañarme y prepararme. A las 14:30 me buscan para llevarme al quirófano”, indicó.

Hasta ahí todo venía bien. El problema sucedió durante el parto.

EVELYN MEDINA. Denunció mala praxis en la cesárea donde su beba falleció. Ocurrió el sábado 15 de noviembre.

“Había médicos y enfermeras conversando. Uno hizo quedar obligadamente a una doctora para que viviera la operación y ayudara.(...) Me acuestan y la jefa decía a los practicantes que tenían que cortar derecho, recto y sin miedo”, recordó.

Como ella había pedido que su mamá esté durante el nacimiento, la hicieron pasar y se sentó al lado de su cabeza: “Veo cuando están por sacar al bebé, se les resbala dos veces para dentro”, contó Evelyn, y agregó: “Cuando sacan al bebé, se mueve y se lo llevan. No lo sentí llorar. Mi mamá va por atrás. Y de ahí yo no supe más nada”.

A la pregunta sobre qué piensa que sucedió, señaló: “Se ahogó con el líquido verde, el líquido amniótico, porque cuando lo están sacando se les vuelve dos veces para dentro, o sea, el bebé tragó todo. Salió todo amarillo”.

En su relato dice que vio todo porque había un espejo arriba que le permitió advertir las maniobras.

Qué dijeron las autoridades

El secretario de Salud, Carlos Giordana, y el director de la Maternidad Provincial, Luis Ahumada, aseguran que “no hubo mala praxis”.

CONFERENCIA DE PRENSA. Estuvieron el secretario de Salud Carlos Giordana; el director del hospital Luis Ahumada, y los funcionarios del ministerio Mariana Van Ooteghem y Rubén Corrales.

Ante la insistencia de este medio, señalaron que esa afirmación surge de “la foja quirúrgica, la foja de anestesia, las historias clínicas, laboratorios y estudios médicos”. Es la hoja de ruta de la cesárea. En el momento había siete personas: tres médicos para la cirugía, de los cuales dos son residentes, un anestesista, un neonatólogo y asistentes. Los tres profesionales que operaron a Evelyn son los imputados por el fiscal.

Los funcionarios dieron a conocer cifras y estadísticas para explicar el contexto en el que se produjeron los fallecimientos sospechados. “Es la maternidad más grande del interior del país”, con “5.000 partos anuales, 14 diarios”, señalaron y agregaron que las tasas de mortalidad materna e infantil “están por debajo de la media nacional”.

Más allá de los números, la experiencia vital de una madre con un hijo muerto y el fallecimiento de cada ser —feto o recién nacido— debe ser esclarecido totalmente. No puede quedar ni un ápice de duda.

JUAN CRUZ SORIA CANGIANO. Es abogado querellante de Evelyn y de otra mamá cuyo bebé murió en la Maternidad meses atrás.

La sombra del Neonatal

Lo que se presenta hasta el momento en la Maternidad Provincial con embarazos truncos o bebés fallecidos a poco de nacer, nada tiene que ver con el actuar doloso serial en homicidios, tal como lo resolvió la Cámara 7a del Crimen que condenó a la enfermera Brenda Agüero y a funcionarios del Hospital Materno Neonatal durante la gestión del ministro de Salud provincial Diego Cardozo.

El escenario actual, según las denuncias, se enmarcaría en posibles malas praxis médicas; mientras que la secuencia mortal del Neonatal en 2022 se investigó como ataques intencionales a través de inoculación de sustancias tóxicas. La diferencia es sustancial.