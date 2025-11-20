El secretario de Salud Carlos Giordana descartó que haya existido mala praxis en la Maternidad Provincial

A cuatro días desde que se judicializó el fallecimiento de una bebé en la Maternidad Provincial, las autoridades sanitarias aseguraron que “no hubo mala praxis”, al tiempo que confirmaron que se abrió una investigación administrativa. También informaron que el martes pasado hubo otro fallecimiento, “el parto se produjo en la semana 23 de embarazo y el feto pesó 621 gramos”.

El secretario de Salud, Carlos Giordana, y el director del nosocomio, Luis Ahumada, encabezaron una conferencia de prensa, respaldaron la actividad del equipo de salud y pidieron “prudencia” sobre la situación por el efecto que causa en la población, las mujeres que van a atenderse a ese hospital.

También aseguraron que toda la información está a disposición de la justicia y, en ese sentido, fueron cautelosos al mencionar los hechos que ya se encuentran denunciados en tribunales.

En primer término, Giordana brindó cifras para explicar el contexto en el que se producen los hechos judicializados. "Se trata de la “maternidad más grande del interior del país”, aseguró. Tiene 856 empleados. En ella se producen 5.000 nacimientos por año, que implican 14 partos diarios.

Mortalidad materna

Desde que se inauguró, en abril de 2023, el funcionario dijo que se produjeron dos fallecimientos de parturientas. El primero sucedió durante el primer año de funcionamiento de la Maternidad, se trató de una joven de 14 años; y el segundo, durante 2025 y quien falleció por sepsis (infección) fue una joven de 21 años, Azul Ramallo. Este último hecho es motivo de una investigación judicial a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, el mismo que recibió la denuncia de la muerte de la beba fallecida el sábado último, hijita de Evelyn (21).

CONFERENCIA DE PRENSA. Se realizó en la Maternidad Provincial y estuvo encabezada por Carlos Giordana (último a la derecha) y el director del hospital Luis Ahumada (a su derecha).

Mortalidad infantil de recién nacidos

Giordana también señaló que el área de Neonatología cuenta con 80 camas para atender todo tipo de casos en bebés, aún muy complejos. Y dijo que la tasa de mortalidad a nivel nacional es de ocho muertes cada 1.000 niños nacidos vivos; mientras que la registrada en la Maternidad está por debajo, 7,5/1.000.

Para reforzar el nivel de asistencia que se presta, señaló que recientemente el Ministerio de Salud de la Nación le otorgó el certificado de calidad nivel avanzado; por la diversidad de prestaciones y la complejidad que ofrece.

Vacunación en picada en Córdoba: “Están apareciendo enfermedades que teníamos erradicadas”

Casos judicializados

Por su parte, el director Luis Ahumada señaló que el equipo de la Maternidad está viviendo un “momento trágico”. “Esta situación afecta al personal y a la población que viene a atenderse y expresa miedos y puede llegar hasta a actitudes agresivas”, explicó.

En este contexto, pidió “prudencia y respeto”.

Hasta el momento las muertes que están bajo sospecha e investigación son siete, de las cuales seis bebés y una puérpera.