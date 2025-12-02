Llegan los F-16 a Córdoba: aterrizan el 5 de diciembre en Río Cuarto

Los seis aviones F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca avanzan en su travesía hacia el país y este martes está previsto que partan desde Canarias rumbo a Natal, Brasil. Desde allí emprenderán el último tramo hacia el Área de Material Río Cuarto, en Las Higueras, donde su arribo está confirmado para el 5 de diciembre. La formación incluye cuatro biplazas y dos monoplazas, operados por pilotos daneses y argentinos.

Córdoba cierra el año posicionándose a nivel global en el turismo de reuniones

Las autoridades de Río Cuarto confirmaron que el 7 de diciembre se realizará la ceremonia oficial de presentación de los F-16. El acto contará por la tarde con la presencia del presidente Javier Milei, junto al ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, Carlos Presti. Se tratará de un evento con acceso restringido debido a las características operativas del lugar.

Tribunas para el público

El intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, informó que el Municipio habilitará un espacio especial para que la comunidad pueda observar el arribo de los aviones. “Los F-16 llegan el 5 de diciembre y el 7 habrá un acto con Milei. Nosotros habilitaremos en el Corralón una tribuna para que la gente pueda ver. Estén atentos a las redes sociales del Municipio de Las Higueras”, señaló en diálogo con Puntal.

Córdoba amaneció con otra suba de combustibles tras la actualización del impuesto nacional: así quedaron los nuevos montos

Además de la llegada y la ceremonia en Río Cuarto, está previsto que los F-16 realicen pasajes aéreos los días 6 y 7 de diciembre sobre Avenida de Mayo y Casa Rosada. Luego continuarán su itinerario el 8 de diciembre hacia Mendoza, San Luis y la ciudad de Córdoba, como parte de la agenda de presentación de las aeronaves en distintas regiones del país.