Córdoba amaneció con otra suba de combustibles tras la actualización del impuesto nacional: así quedaron los nuevos montos

Desde esta semana, el precio de los combustibles volvió a moverse en todo el país. La aplicación del decreto 840, cuya responsabilidad radica en la suba de los precios del Impuesto al Combustible Líquido (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). De esta forma, la nafta y el gasoil sufrieron de aumentos.

Pero esta vez, el ajuste llegó por vía impositiva y no por decisión de las petroleras, aunque cada empresa podrá aplicar sus propios retoques sobre la tarifa final.

Según lo dispuesto por el Gobierno nacional, y como lo expuso ElDoce, la nafta súper incorporó una suba de $16,37 por litro, mientras que el gasoil agregó $13,54. Son montos fijos que se trasladan de manera directa al precio en surtidor, aunque el impacto definitivo depende de los aumentos adicionales que determine cada operador y de la zona del país en la que se realice la carga.

En la provincia, la actualización se hizo visible de inmediato. Las pizarras de las estaciones de servicio volvieron a moverse y marcaron estos valores: Nafta súper: $1.741; V-Power: $2.019; Evolux: $1.779; V-Power diésel: $1.978; GNC: $539.