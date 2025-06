Anna Wintour, legendaria editora de Vogue Estados Unidos, deja el cargo después de casi 40 años

La legenda editora de la revista Vogue de Estados Unidos, Anna Wintour dejará el cargo después de 37 años para asumir otras responsabilidades dentro de la editora de la publicación, Condé Nast, confirmó la empresa.

"Hoy, Anna ha comunicado al equipo de Vogue la creación de un nuevo puesto: director de contenido editorial de Vogue EEUU. Anna seguirá desempeñando sus funciones como directora de contenidos de Condé Nast y directora editorial global de Vogue", señaló la editorial.

Como directora de contenidos, Wintour supervisa todas las marcas del grupo a nivel mundial, incluidas Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure y muchas más, con la excepción de The New Yorker.

Wintour, de 75 años, nacida en Gran Bretaña, ha sido una de las figuras más influyentes y formidables del periodismo de moda y revistas durante décadas, famosa por sus omnipresentes gafas de sol y su inmutable corte de pelo bob.

Wintour, quien tomó las riendas de Vogue Estados Unidos en 1988, anunció su partida en una reunión de personal, pero permanecerá como directora global de contenido del propietario del grupo, Condé Nast, y como directora editorial de Vogue, informó la revista People.

Wintour, que ostentaba el título de editora en jefe de Vogue, fue nombrada dama británica en 2017 y en febrero de este año fue nombrada compañera de honor, uniéndose a un selecto grupo que nunca superó las 65 personas reconocidas por sus importantes contribuciones en su campo.

En la ceremonia en Londres en febrero, se quitó sus gafas de sol para recibir el premio y dijo que le había dicho al rey Carlos III que no tenía planes de dejar de trabajar.

"Nuclear Wintour", la todopoderosa del mundo de la moda

Wintour, que fue criada en el Reino Unido por un padre británico y una madre estadounidense, es descrita por muchos como la persona más poderosa en la industria de la moda mundial.

En Vogue desde 1983, Anna Wintour se convirtió en la figura más influyente del mundo de la moda, marcando las tendencias e impulsando a algunos jóvenes diseñadores.

En las últimas décadas, fue ampliamente vista como la inspiración detrás de "El diablo viste a la moda", una exitosa novela de 2003 y película de 2006, en la que el papel de una tiránica editora de revista fue interpretado por Meryl Streep.

Su elección de portadas para la revista mensual fue vista como autoritaria en el apogeo de la publicación, y era reconocida por su estricto control sobre el contenido, a veces eliminando el trabajo sin discusión.

Pero su influencia se extiende mucho más allá del mundo de la edición de revistas, y ha calado en la cultura popular con apodos como "Nuclear Wintour" y por convertir la gala anual del Met de Nueva York en la fiesta de celebridades más importante del planeta.

Un documental de 2015 sobre su vida señaló su imagen de reina de hielo y su férrea ambición, pero también reveló su lado más cálido.

