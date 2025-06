El casamiento de Jeff Bezos divide a Venecia: entre la celebración de la opulencia y el desprecio

El casamiento de Jeff Bezos con Lauren Sánchez dividió a Venecia, ciudad italiana que hace siglos marcó el estándar de opulencia. Por un lado, funcionarios municipales y empresarios celebraron el prestigio que aportaría el evento, pero otros grupos se prepararon para manifestarse en contra de la llegada del millonario.

Según The New York Times, los grupos de base izquierdista de Venecia son pequeños, pero populares, y adoptaron el lema "No hay espacio para Bezos". Ya con su advertencia lograron que la fiesta prevista en la Scuola Grande della Misericordia, que los manifestantes pretendían bloquear, se trasladara a otro lugar y que la reserva para que el superyate de Bezos atracara en Venecia fuera cancelada.

Iglesia de Madonna dell'Orto, antes de la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos

El pasado lunes, el grupo británico 'antimultimillonarios' Everyone Hates Elon, junto con Greenpeace Italia, colocaron una pancarta en la Plaza de San Marcos donde se leía: "Si podés alquilar Venecia para tu boda, podés pagar más impuestos".

Por qué Bezos eligió a Venecia como sede de su boda

La ciudad es un símbolo de lo fastuoso, con palacios dorados, mármol, frescos y lienzos de maestros renacentistas. La fantasía millonaria de tomar una ciudad europea y llenarla de su universo de estrellas, influencers y empresarios es uno de los caprichos de la pareja.

El medio neoyorquino recogió fuentes reservadas que les brindaron algunos detalles de los preparativos: uno dijo que se habían reservado unos 30 taxis acuáticos tradicionales para los invitados. Otro, que se esperaba la llegada de unos 90 jets privados al aeropuerto de Venecia en los próximos días. También afirmaron que siete yates vinculados a la boda ya habían reservado puntos de atraque.

La semana previa se construyó una cubierta blanca sobre el Teatro Verde, un anfiteatro al aire libre en la isla de San Giorgio y el lunes, los operarios descargaban palés, mesas y sillas junto al club náutico de la isla, cerca del Laberinto de Borges, un laberinto de árboles inspirado en el escritor argentino Jorge Luis Borges, de acuerdo a lo que detalló la corresponsal del New York Times, Emma Bubola.

Boda megamillonaria en Venecia: Jeff Bezos se casa con Lauren Sanchez pese a las protestas



Ante semejante movilización de albañiles, servicio gastronómico y de todo tipo, para algunos la llegada del magnate debería celebrarse por los puestos de trabajo que genera. Sin embargo, para quienes no ven con buenos ojos esta boda, el problema es que se trata de un evento que expulsa a los residentes y que pone a la ciudad como si fuera un servicio turístico solamente. Incluso algunos residentes lamentaron que los paquetes de Amazon -propiedad de Bezos- entregados por barco hayan contribuido al cierre de tiendas locales.

Por su parte, Luca Zaia, presidente de la región del Véneto, que incluye Venecia, sostuvo al NYT que la ciudad había acogido durante mucho tiempo incluso a aquellos que algunos consideraban "incómodos", como el científico Galileo Galilei, a quien la Iglesia persiguió. “Venecia es de todos", subrayó Zaia, "Incluso de Jeff Bezos".

RB / Gi