"Tecnología y Negocios": el nuevo ciclo de Radio Perfil que une innovación y liderazgo

“Tecnología y Negocios” es un nuevo programa de Radio Perfil (AM 1190), que se emite todos los miércoles de 19 a 20. El ciclo, conducido por Aníbal Caropreso y Ariel Gurmandi, refleja la información y las novedades del universo tecnológico, en Argentina y a nivel Internacional. Además, el programa ofrece un menú temático con lo último en la innovación del sector, tendencias empresariales y estrategias de gestión en el mundo corporativo.
Con invitados especiales a los estudios de radio Perfil y entrevistas con profesionales del rubro, “Tecnología y Negocios” es una referencia indispensable para CIOs, ejecutivos,
emprendedores y consultores.
“Además, nuestra intención es que el ciclo difunda historias reales de compañías lideres, las nuevas tendencias en el mercado y darle visibilidad a profesionales que transforman desde su creatividad”, asegura Aníbal Caropreso, conductor del programa y profesional del mercado tecnológico desde hace décadas.
“Conocer el aprendizaje en las empresas debido a la utilización de las herramientas adecuadas, además del puente entre la tecnología y los negocios, conforman el espíritu del ciclo”, reafirma Caropreso.
Procesos, transformación, desafíos y mercado se combinan con automatización, nube, Inteligencia Artificial y digitalización. El ámbito adecuado para aprender de esas relaciones es “Tecnología y Negocios”, que se escucha en Radio Perfil (AM 1190), todos los miércoles de 19 a 20.
