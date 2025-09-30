Socios, familiares y "El señor de los barbijos": los aportantes libertarios que se conectan con Pilar Ramírez y Darío Wasserman

La financiera GMC Valores aportó $80 millones a La Libertad Avanza entre junio y julio de 2025. Su presidente, José María Ignacio Sáenz Valiente, conocido como “El señor de los barbijos” por una polémica contratación con el Gobierno de la Ciudad en 2020, dirige una decena de firmas muy conectadas con el poder y que se vinculan con dos personas fuertes del Gobierno: la legisladora María del Pilar Ramírez, coordinadora nacional de la campaña oficialista, y su esposo, Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación.

En la plataforma de acceso público de la Cámara Nacional Electoral se pueden consultar los aportes que hacen las personas físicas o jurídicas a los partidos. Cuando se analizan los directorios de las compañías que decidieron apostar con dinero por el gobierno de Javier Milei aparecen vínculos que a simple vista son difíciles de ver. Socios y familiares… el mundo de los empresarios libertarios parece chico.

Sáenz Valiente y sus contactos: Wasserman-Ramírez y Giana

Según su sitio, GMC Valores ofrece soluciones financieras personalizadas y servicios de inversión. Entre sus actividades se incluye el manejo de instrumentos del mercado de capitales, la gestión de fondos de inversión y la compraventa de valores como los Cedears. En 2025, la compañía registró 5 aportes a La Libertad Avanza por un total de $80 millones.

Sáenz Valiente es conocido en el mundo empresarial como “El Verde”, ya que la mayoría de sus compañías tienen la palabra “green” en su razón social. Green Salud, de hecho, fue la firma con la que se desató el escándalo de los barbijos que lo hizo famoso. En 2020, NOTICIAS reveló que la Ciudad le había comprado al empresario tapabocas vencidos y con sobreprecios. El asunto derivó en la renuncia de un funcionario y se abrió una causa penal que fue archivada dos años después por la Justicia.

Felipe Miguel, el entonces jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los dirigentes que quedó en la mira ya que su hermano, Rodrigo Miguel, era socio de Sáenz Valiente en otra de sus firmas: Ocean Trust & Insurance, dedicada a los seguros y que en 2019, según consta en la plataforma de la CNE, aportó para la campaña del Frente de Todos.

A través de Ocean Trust & Insurance también se pueden corroborar los vínculos de Sáenz Valiente con figuras fuertes del gobierno de Javier Milei. La compañía comparte domicilio con la financiera Ciudad de la Furia, en cuyo directorio tiene una silla Wasserman.

El matrimonio Wasserman-Ramírez tiene llegada directa con la Casa Rosada. Pilar Ramírez construyó una amistad con Karina Milei y es su persona de confianza en territorio porteño: es la presidenta distrital de La Libertad Avanza y la presidenta del bloque en la Legislatura porteña.

La derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses la empoderó hacia el interior de su partido, ya que fue designada como coordinadora de la campaña nacional. Ramírez tiene el objetivo de replicar en octubre los buenos resultados que consiguió en la Ciudad en los comicios del 18 de mayo.

El último registro que hay en el Boletín Oficial sobre Sáenz Valiente relaciona al empresario con otro sector del Gobierno. En 2025, “El Verde” fue designado en el directorio de Vitalpharma con un grupo de personas, entre quienes están Mario Agustín Gallo, socio en Lanson SA con Guido Giana, un ex gerente de Sanatorios Güemes, la plataforma del ministro de Salud, Mario Lugones.

Giana en 2025 registró dos aportes a La Libertad Avanza en la CNE: uno de $20 millones fue destinado al partido nacional y otro de poco más de $2 millones al distrito Tierra del Fuego.

Ramírez y Wasserman: familiares y socios que colaboraron con LLA

Además del vínculo con Sáenz Valiente a través del domicilio compartido, Ramírez y Wasserman están relacionados con otros aportantes de La Libertad Avanza. BW Group, dedicada a los desarrollos inmobiliarios, aportó el 22 de agosto $5 millones para el distrito de Salta y el 16 de septiembre $2,5 millones para el distrito bonaerense. El fundador y la cara visible de la compañía es Ariel Wasserman, el hermano del vicepresidente del Banco Nación y cuñado de la legisladora porteña.

Por otro lado, el 16 de julio, la empresa constructora Apola SA transfirió $5 millones al partido de Milei. Su accionista mayoritario es Martín José Apaz y su nombre vuelve a generar una conexión, ya que se trata del socio de Ramírez en la financiera Credig SA.

