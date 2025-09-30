Ricardo Rojas: “El gobierno va a tener que terminar devaluando"

En diálogo con Canal E, el economista Roberto Rojas advirtió que la economía argentina enfrenta un fuerte desequilibrio entre las variables macroeconómicas y la realidad cotidiana de las familias.

El apoyo internacional no es suficiente sin señales claras

Para Rojas, el reciente respaldo de Estados Unidos a través de Donald Trump y el Tesoro norteamericano “es una buena noticia para el oficialismo”, pero remarcó que “falta la letra chica del acuerdo”. En ese sentido, explicó que “lo que se está necesitando hoy en día es información cierta y clara que genere señales necesarias para que baje el riesgo país”.

Sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo financiero, sostuvo que “no es algo que se cierre en una semana”, y mientras tanto “el ruido va a seguir existiendo si no se trabaja rápidamente en un acuerdo sustancioso”. También cuestionó que “hasta hace una semana el gobierno no reconocía la caída en la actividad”, pero los datos lo desmienten: “19.000 empresas vienen cerrando desde que asumió este gobierno”.

Advirtió que si bien se han solucionado algunos aspectos macro, “la micro sigue teniendo mucho ruido”, y agregó que “la macro va a terminar replicando lo que pasa en la micro: caída del empleo, del consumo y quejas por el ingreso que no alcanza”.

Una economía que no cierra: pobreza, precios y tipo de cambio

Rojas fue contundente sobre la pérdida del poder adquisitivo: “Hoy la canasta básica total está en 1.160.000 pesos y el salario mínimo en 322.000. Se necesitan casi cuatro adultos para llegar a cubrirla”.

“Podés ser trabajador y ser pobre, y esa es una de las mayores inconsistencias del gobierno”, sentenció. A su vez, explicó que los problemas de precios relativos están afectando a sectores estratégicos: “Estamos importando tomates mientras no cosechamos los nuestros. Lo mismo con las naranjas”.

En su análisis, el tipo de cambio juega un papel clave: “La señal que atraviesa toda la macro es el tipo de cambio, y es una señal mala que el mercado ya ve”. Pese a esto, reconoció que “ningún gobierno va a devaluar a tres semanas de una elección”, aunque anticipó que “finalmente el gobierno va a tener que terminar devaluando”.

Sobre el impacto que tuvo la devaluación del 118% cuando asumió Javier Milei, Rojas recordó: “Tuvimos un primer semestre con más de 5.500 millones de dólares de saldo comercial a favor”, aunque alertó que “la competitividad lograda ya se está erosionando”.

Para el economista, el gobierno necesita renegociar deuda externa con un riesgo país más bajo: “Negociar con un riesgo país de 1.000 puntos no es lo mismo que hacerlo con uno de 400 o 500”, concluyó.

