Bullrich y Bornoroni aceleran el pase de dirigentes hacia LLA

Se suele afirmar que los triunfos electorales de los oficialismos ordenan las filas y dejan desconcertada a la oposición. Esa frase permite graficar con bastante certeza lo que está ocurriendo en este momento en La Libertad Avanza.

Tras semanas de zozobra en la previa al 26 de octubre, ahora vive una etapa de tranquilidad y “cosecha”. El contundente triunfo del partido que conduce Javier Milei sirvió para cerrar cualquier tipo de disputas. Los referentes locales se enfocan en la construcción de poder, de cara a los desafíos legislativos que vendrán en las próximas semanas.

En Córdoba, en tanto, el nuevo escenario se ve sacudido por un realineamiento de fuerzas en las que se destaca el éxodo de figuras del extinto “Juntos por el Cambio” a las filas violetas. Bullrich, polo de atracción. La ministra y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, se convirtió en una pieza clave en la estrategia de consolidación del bloque de LLA en el Congreso y logró captar a varias figuras. En los últimos días, varios cordobeses se integraron al espacio, entre ellos la empresaria gourmet Belén Avico, diputada nacional por el PRO, quien formalizó su afiliación a LLA y dejará al PRO cordobés sin representación propia en la Cámara de Diputados por Córdoba.

El desembarco de Avico, oriunda de Río Cuarto, fue celebrado públicamente por la ministra y por Gabriel Bornoroni, quien le dio la "bienvenida" junto al electo Gonzalo Roca. El éxodo bullrichista en Córdoba es profundo: esta semana también se confirmó el paso de la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero, otra figura alineada con la ministra de Seguridad, hacia las filas de La Libertad Avanza.

La senadora Álvarez Rivero deja el PRO y también se suma a La Libertad Avanza

Misión 98 diputados

Desde Córdoba aseguran que las nuevas incorporaciones no se detendrán. Esta semana podría haber novedades en torno a la incorporación de Luis Picat, actual diputado radical y exintendente de Jesús María.

El pase de Picat significaría un importante golpe en la estructura de Juntos por el Cambio en la provincia. Bornoroni confirmó la intención de sumar fuerzas: "Estoy sumando diputados para tener un número considerable para cuando arranquen las extraordinarias,” aseguró el referente de LLA. La expectativa, de acuerdo con fuentes internas, es alcanzar los 98 diputados con más pases en los próximos días, dotando al espacio de una base de apoyo más robusta para negociar las primeras y cruciales reformas.

La agenda: Reformas Tributaria, Penal y Laboral

Los temas a tratar en las extraordinarias serán el corazón del plan de gobierno de Javier Milei que tendrá tres grandes ejes: la Reforma Tributaria, la Reforma Penal y, fundamentalmente, la Modernización Laboral.

Respecto a este último punto, que genera la mayor sensibilidad, desde el espacio buscan llevar tranquilidad a la población. “Se escucha mucho respecto a que la reforma quitará derechos, pero lo único que busca es la inclusión de quienes están en la informalidad, esto no afectará a los trabajadores que actualmente están en la formalidad”.

Mesa política.

En el marco de la suma de nuevos dirigentes, desde el entorno del diputado Bornoroni afirman que ya se comenzó a trabajar para el 2027 con el armado de una mesa política en la que buscará el apoyo de radicales, peronistas (no K), el Frente Cívico, el MIT y otros espacios.