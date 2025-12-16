Ernesto Mattos: “El gobierno ya anunció la devaluación que comienza en enero”

En diálogo con Canal E, Ernesto Mattos, economista, evaluó la decisión del Gobierno de indexar el tipo de cambio a la inflación y planteó los riesgos de una aceleración inflacionaria en 2026.

El regreso de la inflación al 2,5% mensual reavivó la preocupación por el rumbo del tipo de cambio. Para Mattos, el esquema anunciado por el Gobierno recuerda a experiencias pasadas. “Es una tablita siglo XXI, el gobierno ya anunció la devaluación que comienza en enero”, afirmó. Según explicó, con un dólar oficial que cerró cerca de $1.442, “se estima que ese 2% se mantenga en un dólar que pueda ir hasta 1.556 como techo”.

Mattos sostuvo que la estrategia tiene un objetivo claro de corto plazo: “Lo que está buscando es, primero, buscar los dólares que empieza con la cosecha de trigo y de girasol”, junto con cebada, para reforzar el ingreso de divisas durante el primer trimestre. “Están tratando de apuntar a marzo, que empieza la campaña más fuerte”, detalló.

Dólar indexado e inflación persistente

El nuevo esquema prevé que el tipo de cambio oficial se ajuste según la inflación pasada. “Va a depender de cómo varía el IPC. Si el IPC da 3, la devaluación va a ser 3”, explicó el economista. El Gobierno apuesta a microdevaluaciones para evitar saltos bruscos de precios, pero Matos advirtió que el punto de partida ya es elevado: “Vamos a tener un IPC que va a estar como de base al 2%”.

El analista recordó que los precios sensibles vienen corriendo por delante. “La carne aumentó un 73% en los primeros 11 meses” y “el alquiler subió casi un 58%”, enumeró. A eso se suman “la quita de subsidios que están planificando”, lo que, en su visión, presiona aún más sobre la inflación. En este contexto, alertó que el nuevo anclaje cambiario puede quedar rápidamente desbordado.

Mattos también puso el foco en un factor clave: “Se viene el anuncio del nuevo IPC”, con cambios en ponderaciones que podrían alterar la dinámica inflacionaria. “Al cambiar toda la estructura, todavía no sabemos muy claro cuánto va a poder aumentar”, señaló.

Salarios, consumo y ajuste fiscal

Desde una mirada anual, el economista fue contundente: “Estamos pensando de mínima un 2% por mes de devaluación, lo que sería al año una depreciación del 20 al 24%”. Esto implica “duplicar el ritmo de depreciación” frente a 2025, cuando fue de alrededor del 12%.

Consultado sobre alternativas, Mattos planteó el dilema oficial: “El gobierno tiene que combinar una suerte de reactivación del salario para que haya consumo, pero quiere controlar los niveles de precio”. A su juicio, el salario sigue siendo el ancla real de la economía: “Por más que los aumentos de precios sigan, el problema es que repercute siempre en consumo”.

Finalmente, advirtió sobre el frente fiscal. “A menor consumo, cae la recaudación”, explicó, y sumó el impacto de la baja de retenciones: “Estos 1.500 millones menos también le van a pegar a las cuentas públicas”. En ese escenario, concluyó: “El gobierno va a tener que seguir ajustando el gasto”.

