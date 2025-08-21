Campus "Papa Francisco" para la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley fue presentado en sociedad

El gobernador Martín Llaryora presentó el llamado a licitación para la construcción del Campus Papa Francisco, un nuevo complejo destinado a alojar a jóvenes con medidas privativas de la libertad. La obra se desarrollará en el predio del Complejo Esperanza en Bouwer, tendrá un plazo de un año y demandará una inversión provincial de $18.672.675.012,14.

Al anunciar la iniciativa, Llaryora subrayó que los cambios de paradigma requieren obras de fondo y sostuvo que este proyecto “es uno de los más importantes desde el regreso de la democracia”.

El complejo estará acompañado de medidas de seguridad para garantizar su funcionamiento, pero su esencia será social y educativa. Contará con espacios para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de formación laboral, buscando fomentar la cultura del trabajo y los vínculos comunitarios.

Un modelo con enfoque humano

El campus contará con cinco unidades habitacionales, cada una con capacidad para 25 jóvenes, lo que permitirá trabajar en grupos reducidos. El diseño incluye residencias modernas, espacios verdes, áreas deportivas, salas de salud y sectores para capacitación en oficios.

En ese marco, el gobernador remarcó que el objetivo es brindar segundas oportunidades: aseguró que la obra “apunta a la recuperación de quienes nunca tuvieron la primera chance” y que, lejos de una visión meramente contable de la política, Córdoba busca que “los números cierren con la gente adentro, sobre todo con aquellos que menos voz tienen”.

Montero: justicia con humanidad

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, consideró que el Campus Papa Francisco representa “una verdadera política de Estado”, porque combina la responsabilidad del Poder Judicial en determinar qué jóvenes ingresan con la obligación del Ejecutivo de generar condiciones reales de reintegración social.

Para Montero, bautizar al complejo con el nombre del Papa no es un detalle menor. Explicó que se trata de “un acto de memoria y compromiso que trasciende lo religioso”: memoria, porque interpela al mundo para que nadie quede afuera; y compromiso, porque busca transformar el sistema penal juvenil en un ámbito donde la justicia se combine con humanidad y responsabilidad, siempre con la mirada puesta en el futuro.

López: una obra que se da cada tres décadas

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, destacó que hacía 30 años que no se encaraba un proyecto de este tipo en Córdoba. Explicó que cada una de las cinco unidades tendrá sus propias áreas de residencia y servicios completos de cloacas, agua, electricidad y conectividad.

Especialista que aplicó el cambio de huso horario aseguró que "para Argentina no sirve"

López remarcó también que la obra se integrará a otra intervención clave: la pavimentación del Camino a 60 cuadras, lo que permitirá un acceso más seguro y rápido al predio de Bouwer.

Un compromiso con los que menos voz tienen

Durante su mensaje, Llaryora dedicó un párrafo especial a quienes trabajan todos los días en la contención de los adolescentes. Valoró su esfuerzo al señalar que se trata de una tarea que “requiere un corazón especial y la capacidad de no bajar los brazos”, porque cada gesto de acompañamiento puede significar la posibilidad concreta de salvar una vida.

El juicio al exfuncionario mestrista Mario Rey devela cómo se pedía la coima

El mandatario insistió en que invertir en este tipo de infraestructura es una decisión política que marca diferencias. “Sería más fácil mirar para otro lado y olvidar a quienes no tienen voz —advirtió—, pero no sería justo. Y nosotros no vinimos al servicio público para ser indiferentes”.

En el acto estuvieron presentes los ministros Julián López (Justicia y Trabajo), Liliana Montero (Desarrollo Humano), Fabián López (Infraestructura), la secretaria de Niñez Julia Reartes, legisladores provinciales, vocales del TSJ y representantes del COMIPAZ, entre otros.