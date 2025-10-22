La última semana de campaña en Formosa, previa a las elecciones legislativas de este domingo, se vio atravesada por enfrentamientos callejeros entre militantes libertarios y peronistas. La diputada de La Libertad Avanza, Gabriela Nemes, denunció que, este jueves, fueron agredidos por el secretario general del sindicato de municipales Fabián Rodríguez cuando realizaban un acto en pleno centro formoseño.

Los incidentes se desarrollaron en la Plaza San Martín cuando LLA pretendía cerrar con un acto la campaña. De acuerdo a las diferentes versiones, los enfrentamientos entre opositores y oficialistas se dieron en torno a la disputa por los lugares donde cada uno pretendía desarrollar cada uno su actividad. La tensión escaló hasta que terminaron a los golpes y cintazos.

“Los militantes gildistas nos golpearon con el puño, con cintos y palos. La policía, brazo armado de Insfrán, protegió a los violentos. Están nerviosos y desesperados porque ya no le mienten a los formoseños, porque el domingo pierden las elecciones”, escribió la diputada libertaria en sus redes.

Enfrentamiento entre militantes libertario y peronistas en Formosa.

En los videos difundidos por LLA, se pude ver cómo los militantes libertarios avanzan en grupo y rodean a Rodríguez, quien responde a los golpes, alcanzando a una mujer. En otro tramo de las filmaciones, el sindicalista saca una cachiporra de una camioneta y amenaza a sus opositores.

Otro de los involucrados en los incidentes habría sido Paolo Rodríguez, hijo del gremialista, que anteriormente fue candidato a concejal. De acuerdo a Nemes, éste “atacó” por la espalda al concejal libertario, Mattia Canepa Neme.

“Fabián nos empezó a amenazar. Después, corrió a uno de nuestros chicos, y golpeó en la cara a Verdena, una chica de mi equipo. Claudio Cánega fue atacado primero por el hijo Polio. Después, fue corrido por Fabián y por otro chico. Y una persona sacó un chico y agredió al doctor José Cánega. Hubo varias chicas golpeadas con cachiporras. Fabián sacó una cachiporra delante de la Policía, y los efectivos no hicieron nada. La Policía ‘liberó’ la zona”, declaró la diputada Neme al medio local La Mañana Online.

Este domingo ya se habían registrado enfrentamientos entre los sectores que responden a Gildo Insfrán y a La Libertad Avanza. En esa oportunidad, el influencer libertario Mitaí Comemango, quien en las redes se identifica como @Trumperizar y sostiene una retórica agresiva, recibió un fuerte golpe de puño en un ojo por militantes kirchneristas cuando se acercó a filmarlos en una marcha. “Uno de estos mandriles, estos kukas tirapiedras, me vieron que estaba filmando, me tiraron el celular y en patota vinieron y me cagaron a trompadas”, aseguró en sus redes.



