De la Sota: “este modelo no reelige”; el oficialismo ya perdió apoyo y Provincias Unidas lo acompaña

En la recta final de la campaña hacia las Legislativas 2025, Natalia de la Sota endureció críticas al rumbo económico y a los “aliados” cordobeses del oficialismo. Sostuvo que “este modelo no reelige” y pidió “llenar el Congreso de opositores responsables”.

En la ronda de candidatos de Punto a Punto Radio (90.7), la diputada cuestionó la idea de “gobernabilidad” para Milei y apuntó contra Provincias Unidas: “le dieron herramientas de destrucción, no de gobernabilidad”.

“No podés dar gobernabilidad a quien quiere destruir el Estado”

De la Sota hilvanó su planteo en torno a la distinción entre gobernabilidad y cheque en blanco. Afirmó que no se puede “entregar herramientas” a un presidente que, según describió, “declara su voluntad de desmantelar el Estado”, porque eso se traduce en “herramientas de destrucción”. Reivindicó, en cambio, una oposición “coherente y nítida” frente al ajuste.

Según su diagnóstico, el impacto social del programa oficial “ya se siente en la vida cotidiana”: jubilaciones que no alcanzan, pymes en retroceso y empleos formales que se pierden. Dijo que ese cuadro explica por qué, a su entender, “se agotó el crédito social” del Gobierno.

Provincias Unidas, el “voto de acompañamiento” y la ruptura

La legisladora cordobesa volvió a marcar diferencias con el espacio provincial: remarcó que Provincias Unidas “va a seguir acompañando a Milei”, y ligó ese posicionamiento a la aprobación de la Ley Bases y la vigencia del DNU 70/2023. Admitió que dejar Hacemos por Córdoba “no fue fácil”, pero aseguró que las discrepancias “no fueron personales, sino ideológicas y de sentido común”: “no podía compartir lista con quienes iban a continuar avalando este rumbo”.

También evaluó el tablero local y sostuvo que La Libertad Avanza “bajó el pie” en Córdoba, con una candidatura poco conocida, para favorecer el rendimiento del schiarettismo.

“Este modelo no reelige”: balance económico y pulso social

Para De la Sota, el oficialismo “ya perdió respaldo social” y, según su diagnóstico, “este modelo y esta etapa no reelige; la gente ya le dijo que no.” Enumeró caídas en la actividad, cierres de pymes y medidas recientes que calificó de “manotazos”, interpretándolas como señales de desorientación macro.

Señaló que en Córdoba el humor “viene mutando” y que, con la economía real golpeada, “crece la demanda de una oposición clara, sin ambigüedades”.

“No soy la candidata de Massa en Córdoba”

En el plano de identidades políticas, negó que sea “la candidata de Sergio Massa” en la provincia. Aclaró que mantiene con él una relación de respeto “desde 2015”, vínculo que, recordó, también tenía su padre, José Manuel de la Sota. Rechazó, sin embargo, cualquier alineamiento orgánico y advirtió sobre el “uso” de la figura del exgobernador.

Identidad del espacio y horizonte provincial

La candidata describió a Defendamos Córdoba como un espacio “nuevo, con aire fresco y esperanza”, nutrido por jóvenes, referentes sindicales y profesionales sin pasado partidario. Dijo que hoy el objetivo es “consolidar masa crítica” y crecer. Respecto de 2027, no cerró puertas: le “encantaría” competir por la Gobernación alguna vez, aunque enfatizó que la prioridad inmediata es el Congreso.

En el plano parlamentario, adelantó que, “por ahora”, seguirá en su bloque y que más adelante evaluará reconfiguraciones, siempre “a la luz de la coherencia” que pregona.

Cerró con un llamado a votar, especialmente a los jóvenes, y dejó una indicación práctica para el domingo: boleta 501, casillero 11 —“de izquierda a derecha”—, con la broma de que “conviene llevar lentes” porque “la boleta es chiquita”.