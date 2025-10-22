En Córdoba se eligen 9 bancas pero pocos saben que termina votando cada Diputado

Radicales con peluca, peronistas, kirchneristas y hasta libertarios, el crisol de diputados cordobeses se renovará en pocos días.

En plena recta final de la campaña, cuando el electorado cordobés todavía define su voto, un estudio de Casa 3 Consultora, encabezado por Mora Jozami, pone en evidencia un fenómeno que atraviesa el clima político: la distancia entre lo que la ciudadanía cree y lo que efectivamente hacen sus representantes en el Congreso nacional.

Caputo en Córdoba aseguró que no se irá del Gobierno y sostuvo que las inversiones llegarán si se mantiene el rumbo

El informe, titulado “Córdoba Elige”, traza una radiografía precisa de la representación cordobesa. Según el relevamiento, el 83% de los diputados por Córdoba votó a favor de la Ley Bases, mientras que solo el 43% de los cordobeses manifestaba coincidencia con esa posición.

La diferencia también se repite en otros temas sensibles: en materia previsional, el 70% de los cordobeses esperaba un voto afirmativo para mejorar las jubilaciones, pero solo la mitad de los legisladores acompañó la medida.

Más allá de las cifras, el estudio advierte un dato preocupante: el amplio nivel de desconocimiento sobre qué se vota y quién vota qué. En un contexto donde las campañas se concentran en la figura de los candidatos, pocos ciudadanos asocian sus decisiones electorales con la representación que luego actúa en Diputados o en el Senado.

Passerini sobre la gestión de Milei: "Está saliendo mal el experimento"

El informe concluye que esa brecha entre la representación institucional y la voluntad ciudadana erosiona el vínculo de confianza entre la política y la sociedad, un fenómeno que se amplifica en períodos electorales.

Con Córdoba como uno de los distritos más codiciados por los principales espacios nacionales, el trabajo de Casa 3 se vuelve un termómetro del momento: una provincia que vota con identidad propia, pero que aún no termina de identificar quién la representa ni cómo.