Caputo en la Bolsa de Comercio: "El voto no kirchnerista que no vaya a LLA es un voto perdido"

En la recta final antes de las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, aseguró que "no habrá cambios en el esquema cambiario" después de los comicios y que "el tipo de cambio actual es absolutamente razonable". Buscó transmitir tranquilidad al mercado al afirmar que "el Banco Central está bien capitalizado y los fundamentos económicos son sólidos".

"Si tenés una economía fuerte, tenés una moneda fuerte. La gente compra dólares porque cree que hay un cambio de régimen, pero no hay nada que temer. El esquema se mantiene igual", remarcó Caputo durante una entrevista radial.

Bancor se anima al juego fintech: lanza "Bezza", su billetera digital junto a Globant

El funcionario destacó que el Gobierno "recibió la peor herencia de la historia" y, aun así, logró "ordenar la macroeconomía". En ese marco, planteó que la prioridad fue estabilizar las variables antes de avanzar con "reformas de segunda generación", que, según anticipó, serán el eje de la próxima etapa.

Caputo también lanzó un mensaje político: "Un voto no kirchnerista que no vaya a La Libertad Avanza, me da lástima por los argentinos, pero es un voto perdido". Y agregó que el mundo "mira a la Argentina con expectativa" y "espera que la gente revalide este rumbo" para destrabar inversiones.

"Hay miles de millones de dólares esperando llegar, pero necesitan ver el respaldo de la sociedad al camino correcto", insistió.

En otro tramo, el ministro cuestionó con dureza al periodismo: "Es difícil competir con un 99,9% de los medios que están en contra nuestro y que las 24 horas le dicen cosas malas a la gente".

Finalmente, consideró que los comicios de este año "son más importantes que las presidenciales de 2027". "Ojalá que para entonces haya una propuesta que no implique esta volatilidad política. No puede ser que la alternativa de gobierno sea el comunismo; eso no pasa en ningún lado, ni siquiera donde gobierna la izquierda".

Noticias en desarrollo...