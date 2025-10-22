Candidato de Provincias Unidas plantea reforma tributaria total: eliminar Ingresos Brutos y crear IVA provincial

La campaña para las elecciones legislativas no abundó en ideas y propuestas. Sin embargo, el legislador y candidato Miguel Siciliano propuso una reforma impositiva integral: la eliminación del actual sistema tributario argentino, incluyendo el controvertido impuesto a los Ingresos Brutos en Córdoba, para reemplazarlo por un modelo similar al brasileño basado en un IVA provincial.

"Hay que eliminar todos los impuestos, eliminarlos todos. E ir al IVA provincial como tiene Brasil, que sean las provincias las que cobren el consumo", afirmó Siciliano durante el programa Última Pregunta por radio Continental Córdoba.

La propuesta del candidato contempla una reformulación completa del federalismo fiscal argentino, con una inversión en la lógica de coparticipación. "Así obligar a los gobernadores a tener que competir entre sí y sean las provincias las que coparticipan al sistema nacional", explicó.

Este esquema implicaría que las jurisdicciones provinciales recauden directamente y luego transfieran recursos al gobierno nacional, en lugar del sistema actual donde la Nación recauda y distribuye.

Fondo de compensación para provincias más pobres

Siciliano reconoció que su propuesta requiere mecanismos de compensación para las jurisdicciones con menor capacidad de consumo. "Se tiene que generar un fondo que haga que las provincias que no pueden, que no tienen tanto consumo como las provincias como Córdoba y son las más pobres, puedan vivir de ese fondo", señaló.

Sin embargo, condicionó esta ayuda a un ajuste en el gasto público provincial. El candidato destacó que "Córdoba es la provincia de la Argentina que menos empleados públicos tiene por habitante" y advirtió a otras jurisdicciones: "Nosotros vamos a seguir ayudando a las provincias que menos tienen con un fondo federal, pero ajústate el cinturón'".

Reforma profunda en contexto electoral

La propuesta llega en medio de una campaña electoral marcada por la polarización entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo. Siciliano insistió en que su coalición representa "una tercera opción productiva" que se diferencia de ambos polos.

"Para esto tiene que haber acuerdo nacional", admitió el candidato, reconociendo la complejidad de implementar su plan. La reforma requeriría "discutir de qué se hace cargo el gobierno nacional, de qué se hace cargo los gobiernos provinciales", agregó.

El dirigente cordobés enmarcó su propuesta tributaria dentro de un modelo económico que denomina "Córdoba productivo", basado en inversión en infraestructura con superávit fiscal. Contrapuso este esquema tanto al "modelo de especulación financiera" que atribuye al presidente Javier Milei como al intervencionismo que critica del kirchnerismo.

La eliminación de Ingresos Brutos, un impuesto provincial que afecta la facturación de las empresas y es considerado distorsivo por economistas de diferentes corrientes, forma parte de esta visión más amplia de transformación del sistema tributario argentino.