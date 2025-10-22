Bancor se anima al juego fintech: lanza "Bezza", su billetera digital junto a Globant

El Banco de Córdoba dejó atrás la etiqueta tradicional y se metió de lleno en el universo fintech. Con el lanzamiento de Bezza, su nueva billetera virtual desarrollada junto a Globant, Bancor se propone reinventar su relación con los usuarios y jugar en la misma liga que las principales plataformas digitales del país.

Bezza no es solo una app: es la nueva cara de un banco público que decidió apostar por la innovación, la agilidad y la experiencia de usuario. Pensada para simplificar la vida financiera de los cordobeses, permitirá abrir una caja de ahorro gratuita en minutos, pagar con QR en cualquier comercio, recibir rendimientos por el dinero en cuenta y acceder a reintegros en consumos cotidianos.

Raúl José Paolasso presenta Bezza | Cedoc

“Bezza es una apuesta concreta a la soberanía tecnológica. Queremos construir herramientas propias, con desarrollo local y bajo el control del banco”, explicó Raúl José Paolasso, presidente de Bancor.

Bezza, la nueva billetera de Bancor

La billetera estará disponible a partir de noviembre, en Apple Store y Google Play, y podrá usarse tanto por clientes como por no clientes. Además, quienes tengan CIDI Nivel 2 podrán registrarse con un onboarding ultra simplificado, sin necesidad de validación biométrica.

La alianza con Globant, una de las empresas tecnológicas más reconocidas a nivel global, fue clave para dar el salto. Bajo su know-how en transformación digital, Bezza se construyó sobre una arquitectura tecnológica escalable, segura y moderna, pensada para acompañar el crecimiento del ecosistema de Bancor en los próximos años.

“Este proyecto refleja una transformación no solo digital, sino también cultural. Nos impulsa a seguir liderando, innovando y estando cerca de los cordobeses”, destacó Guillermo Zolezzi, gerente comercial de Bancor. “Es una billetera hecha por cordobeses, para cordobeses, pero con ambición nacional”, completó Juan Pablo Mon, director comercial de la entidad.

El nombre Bezza deriva de Cordobesa, la marca insignia del sistema de pagos del banco, y simboliza continuidad y evolución. Con ella, Bancor proyecta alcanzar 400 mil usuarios en su primer año y consolidar su ecosistema digital.

A partir de febrero de 2026, la billetera integrará nuevos servicios: pagos de transporte urbano e interurbano, Telepase, estacionamientos, impuestos, servicios públicos y beneficios exclusivos en gastronomía, turismo y entretenimiento.

Bezza es la prueba de que la innovación también puede tener acento cordobés. Una fintech pública que nace con el ADN de la provincia y la ambición de liderar un nuevo modelo de inclusión digital y financiera.