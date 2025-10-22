Passerini sobre la gestión de Milei: "Está saliendo mal el experimento"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, cuestionó la gestión del presidente Javier Milei al asegurar que “está saliendo mal el experimento”.

“Pandemia social”

"Estamos atravesando una pandemia social, con un incremento exponencial de problemáticas de salud mental y consumo”, sostuvo en el acto de celebración por el cuarto aniversario de Tarjeta Activa.

“Un montón de problemas para los cuales, quizás, no todos estaban preparados y, también —lo digo con dolor—, no todos tienen la voluntad política de reconocerlos, sobre todo desde el Gobierno nacional, que no tiene interés, ni voluntad ni decisión frente a estos temas”, agregó en declaraciones difundidas por SRT Media.

“Está saliendo mal el experimento”

"Está saliendo mal el experimento. Nosotros pensamos que la política es la que tiene que decidir por la gente. En Córdoba hacemos eso y queremos que eso pase en la Argentina”, aseveró Passerini.

Además señaló que “en un año en que han querido aplastar la educación pública, suprimir la universidad pública, desde Córdoba no solo nos resistimos a través de nuestras expresiones, sino que ponemos recursos y decisión política para enfrentar todo eso”.

“Esta idea de economía social y solidaria nació en la pandemia. Hoy estamos duplicando la cantidad de proyectos e incrementando la inversión. Córdoba es una ciudad activa que se pone al lado de la gente que necesita, fortaleciendo el tejido social de las organizaciones”, recalcó el jefe capitalino.



“Eso es lo que tiene que hacer la política: transformar problemas en soluciones y demandas en respuestas. Las decisiones políticas tienen que estar centradas en las personas”, concluyó.

Acto por el aniversario de la Tarjeta Activa

El intendente estuvo acompañado en la ceremonia del viceintendente, Javier Pretto; el secretario de Gobierno y presidente del Ente Metropolitano, Rodrigo Fernández; el secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti; el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava; el secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, Héctor Campana; la secretaria de Educación, Alicia La Terza; el director General de Tarjeta Activa, Pablo Bianco, entre otros funcionarios.