El domingo 26 de octubre, los argentinos votarán en las elecciones legislativas 2025, donde se utilizará por primera vez Boleta Única de Papel (BUP). Esta transformación del sistema de votación también podría impactar en el ritmo del escrutinio provisorio. La Directora Nacional Electoral, Luz Landívar, admitió que podría haber “alguna demora marginal” en la carga de resultados y pidió “paciencia” a la ciudadanía.

“Es la primera vez que se implementa la BUP en todo el país, y puede haber pequeños retrasos en la transmisión de los telegramas o en la adaptación de las mesas”, explicó Landívar, aunque aclaró que la intención oficial es comenzar a difundir los primeros resultados a las 21 horas, como marca la normativa vigente. Según indicó, el Ministerio del Interior aún evalúa si aplicará un porcentaje mínimo de escrutinio antes de publicar los primeros datos oficiales.

En esta elección, estarán habilitadas para votar 35.987.634 personas distribuidas en 17.530 centros de votación de todo el país. Se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, mientras que en Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también se votarán cargos provinciales, y en esta última se elegirá gobernador.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Libertad Avanza sería la fuerza más votada a nivel nacional, según las últimas encuestas

Landívar confirmó además que este año se ampliará el alcance de la transmisión de datos: “Habrá 14.370 establecimientos con conectividad, frente a los 10.400 de 2023, y se sumaron 953 centros de soporte del Correo Argentino para casos de emergencia o lugares sin conexión”, precisó la funcionaria.

El simulacro nacional del escrutinio: cómo se preparó el sistema de conteo

De cara a las elecciones, el Gobierno realizó el simulacro general de transmisión, recuento y difusión de resultados, con el objetivo de testear todos los procesos y equipos involucrados en la jornada electoral. El ensayo -coordinado por el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral- incluyó la participación de 1.100 digitadores distribuidos en dos sedes del Correo Argentino, además de fiscales partidarios y funcionarios nacionales.

Durante el simulacro, los digitadores trabajaron con los telegramas de prueba enviados desde los 24 distritos electorales, reproduciendo la curva de transmisión y carga de datos de una elección real. “El simulacro general constituye una instancia clave de preparación. Permite verificar el funcionamiento integral de la infraestructura tecnológica, la coordinación logística y la respuesta operativa de los equipos”, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

El ejercicio comenzó a las 8 de la mañana y concluyó pasado el mediodía, tras la transmisión de 110.000 telegramas, una cifra equivalente al volumen operativo de un comicio nacional. El objetivo fue garantizar que el sistema pueda procesar en tiempo real los telegramas recibidos desde todos los centros de votación, asegurando la trazabilidad y transparencia del conteo.

La prueba también permitió ajustar el funcionamiento de los equipos de digitalización y conectividad, que serán los encargados de enviar los telegramas desde los locales de votación hacia los centros de carga del Correo Argentino. Según la DINE, la simulación fue “satisfactoria” y demostró que el sistema puede sostener “un flujo de datos estable y seguro durante toda la jornada electoral”.

En ese marco, Landívar advirtió que el recuento podría avanzar con mayor lentitud durante las primeras horas, debido al proceso de adaptación al nuevo sistema de votación con BUP. Precisó además que las demoras se concentrarían principalmente en las cuatro provincias con elecciones locales concurrentes y en los ocho distritos que eligen senadores además de diputados nacionales.

Qué dicen las últimas encuestas cuatro días de las elecciones legislativas 2025

Como ejemplo, mencionó el caso de Santiago del Estero, donde se votará con dos urnas -una para cargos nacionales y otra para gobernador-, lo que podría extender los tiempos del conteo. También se anticipa una posible demora en la Ciudad de Buenos Aires, que en el simulacro nacional de escrutinio registró uno de los ritmos de carga más lentos del país.

De acuerdo con los resultados de este ensayo, si se mantiene el mismo flujo de transmisión y procesamiento de datos, para la medianoche del domingo electoral se habrían contabilizado alrededor del 80% de los votos a nivel nacional, aunque con diferencias en los tiempos de carga entre las distintas provincias.

¿Resultados generales o por provincia?: qué resolvió la Cámara Nacional Electoral

Mientras tanto, la CNE resolvió que el Gobierno deberá difundir los resultados por provincia y no de forma consolidada a nivel nacional, como pretendía el oficialismo. La decisión, adoptada por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, contradice la intención de La Libertad Avanza (LLA) de mostrar una proyección global de los datos la noche del 26 de octubre.

El fallo respondió a un reclamo presentado por Fuerza Patria (FP), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), que advirtieron que un conteo global podría “inducir a interpretaciones erróneas” del resultado. En su resolución, la CNE sostuvo que “no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global del territorio nacional” en elecciones legislativas..

El tribunal recordó que las bancas de diputados y senadores se asignan por distrito, por lo que la publicación de los resultados debe respetar esa estructura. “La Dirección Nacional Electoral deberá difundir el escrutinio provisorio por distrito electoral”, ordenó la CNE, instruyendo al Ministerio del Interior a ajustar sus protocolos de carga y difusión.