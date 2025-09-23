Mauricio Macri: "No soy de los que creen que cuando peor, mejor"

El expresidente Mauricio Macri llegó esta mañana a la sede del PRO para apoyar a sus candidatos y soltó algunas palabras seobre la situación económica del país.

Llamó "a ser prudentes" y dijo: "No soy de los que cree que cuando peor, mejor".

Macri llegó minutos antes de las 10 a la sede del PRO para darle su apoyo a los candidatos en todo el país del espacio del que fue fundador.

En la reunión en San Telmo también se hizo presente Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO y candidato de la alianza con La Libertad Avanza. El dirigente fue clave en la alianza que acordó el partido con el Gobierno en la Provincia de Buenos Aires.

En desarrollo...

LT