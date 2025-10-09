El artista chileno Nicolás Miranda intervino durante treinta minutos el Despacho Oval del Museo de Cera de Madrid, donde colocó una figura de Chucky con el rostro del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otra de Javier Milei representado como un perro faldero del presidente estadounidense, Donald Trump.

La muestra, que ironiza sobre reconocidas figuras de la política internacional, fue titulada "Child’s Play" ("Juego de niños"), en alusión al nombre de una de las películas del diabólico muñeco, y fue realizada a espaldas del museo de la capital española.

La intervención del artista chileno Nicolás Miranda en el Museo de Cera de Madrid.

La escena original de muestra a Trump junto a su esposa, Melania, y al expresidente Barack Obama. En ese entorno, Miranda y su equipo agregaron un muñeco de Netanyahu vestido con el overol de Chucky y un perro salchicha con la cara del mandatario argentino, ubicado a los pies del líder estadounidense. En las patas de la figura de Milei había otro perro, al que el artista identificó como “Conan”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La exhibición también incluyó miniaturas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital española; y Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox; todos representados como ratas.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida personificados como ratas.

Las figuras fueron elaboradas con una estructura metálica recubierta de masa de modelar y pintadas al óleo, con el objetivo de pasar desapercibidas y acoplarse a la estética visual de las estatuas del Despacho Oval.

Según explicó el artista chileno en redes sociales, "Child’s Play" busca construir “un retablo de la decadencia occidental contemporánea, protagonizado por personajes de una ultraderecha que contemplan pasivamente los registros fotográficos y audiovisuales del genocidio en Gaza, Palestina”.

¿Quién ganará el Nobel de la Paz? Donald Trump está entre los favoritos, pero es improbable

La parte del museo donde Miranda ubicó sus figuras se encuentra junto a representaciones de Mary Poppins, Mahatma Gandhi y la Última Cena. “A partir de esa ensalada yo ya puedo operar similar; entonces, puedo poner a estos personajes de la derecha desde una mirada bizarra, cinematográfica, que en el fondo se remite a la cuestión de la sociedad del espectáculo”, explicó el artista a la agencia EFE.

“A mí me interesa el lenguaje y, siendo sincero, tocar los cojones”, agregó Miranda, quien, aunque es chileno, también tiene DNI argentino tras haber vivido 12 años en Buenos Aires.

Netanyahu como Chucky, sentado junto a Trump, y Milei como perro a los pies del presidente estadounidense.

El artista ingresó al museo este miércoles acompañado por varias personas, con las figuras ocultas en mochilas y bolsos. Las instaló en la sala que recrea la oficina presidencial de la Casa Blanca y, tras un tiempo, desmontó la intervención y se la llevó para evitar inconvenientes legales. Según contó Miranda, el proceso fue “re fácil”.

A través de un comunicado, el Museo de Cera de Madrid se desvinculó por completo de la intervención artística, y aseguró que Miranda actuó “sin consentimiento ni coordinación” con las autoridades del lugar, aclarando que “no avala ni se hace responsable del contenido simbólico o político de la obra”.

El Museo Casa Natal Picasso presenta la intervención de Rep en el marco de Bienalsur

“Queremos reiterar nuestro compromiso de ofrecer un espacio cultural respetuoso y libre de contenidos no consensuados. Rechazamos cualquier utilización de nuestras instalaciones para fines ajenos a los establecidos en nuestra misión institucional. Agradecemos la comprensión de nuestros visitantes y del público en general”, agregó la institución.

Esta no es la primera vez que Miranda irrumpe en Madrid con sus obras. En 2023, colocó una figura del Rey Juan Carlos I apuntando con una escopeta al Oso y el Madroño, en representación de su interés por la caza de grandes animales.

TV