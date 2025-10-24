Un economista aseguró que, “post-elecciones desaparecen las bandas y pasamos a flotar”

A pocos días de las elecciones, la atención de los mercados se centra en la evolución del tipo de cambio y el futuro del esquema de bandas cambiarias. En este sentido, este medio se puso en contacto con el economista, Gonzalo Martínez Mosquera, quien analizó el escenario electoral y advirtió que, más allá del resultado, el dólar seguirá presionado por factores estructurales.

Gonzalo Martínez Mosquera explicó que el impacto inmediato dependerá del resultado de los comicios: “El consenso dice que el Gobierno va a sacar aproximadamente un 35%, si saca arriba de eso, o sea, si tiene una buena elección, probablemente veamos que el dólar baja un poco, si saca por debajo de eso, probablemente veamos que el dólar sube un poco”.

Se estima que el Gobierno sacará las bandas cambiarias

Sin embargo, subrayó que, “lo importante es entender qué es lo que probablemente pase en el mediano plazo”. En ese sentido, anticipó: “El dólar tiene presión, va a seguir la presión para que siga subiendo, lo veo al dólar presionando el tope de la banda y me parece que post-elecciones, más temprano que tarde, el Gobierno va a sacar las bandas cambiarias”.

Mosquera señaló que, “Caputo ya está empezando a decir que el valor actual, el valor de aproximadamente 1.500, le parece un dólar razonable” y consideró que, “lo que vamos a tener es que el Gobierno va a dejar que el dólar flote”.

Las consecuencias de seguir con las bandas cambiarias

Sobre la posibilidad de mantener el actual sistema de bandas, planteó: “Si continúan con las bandas, lo que va a pasar me parece es que el Banco Central va a tener que vender dólares para sostener la banda superior, como lo ha hecho hace un par de días, y ahí la verdad yo no le veo sentido”.

Según explicó el economista, esa estrategia puede generar el efecto contrario al buscado: “Ver que el Banco Central pierde reservas hace que la sociedad tienda a comprar más dólares, no menos dólares”.

Además, sostuvo que, “una vez que tocaste la banda, ya está, ya no tiene ningún sentido sostener esas bandas, el Gobierno lo sabe perfectamente, Milei lo sabe perfectamente”. Por eso, pronosticó que, “post-elecciones, no sé cuándo, pero post-elecciones desaparecen las bandas y pasamos a flotar”.