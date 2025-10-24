El Financial Times calificó de “arriesgada” la apuesta de Estados Unidos para “hacer grande a la Argentina otra vez”

El acuerdo de swap de US$ 20.000 millones entre Estados Unidos y la Argentina no sólo abrió un frente de debate en el escenario político local, sino que también generó tensiones dentro del propio gobierno estadounidense.

Mientras en Argentina se discute el impacto que el respaldo económico tendrá sobre la estabilidad del peso y el calendario político inmediato, en Washington emergen cuestionamientos desde sectores cercanos al Partido Republicano y del sistema financiero respecto al sentido estratégico de la ayuda hacia la gestión de Javier Milei.

En ese contexto, Gillian Tett, periodista británica especializada en economía y miembro del consejo editorial del Financial Times, publicó este viernes una columna en la que advierte que el acuerdo podría implicar riesgos financieros y geopolíticos para Estados Unidos, debido al uso del dólar como herramienta de política externa.

Un swap 100% disponible y una recompra de deuda que dejó interrogantes sobre su operatoria

Según la periodista británica, el punto de partida del debate es el uso del acrónimo MAGA en clave argentina. Tett señala que, para la mayoría del electorado estadounidense, “MAGA” remite a “Make America Great Again”, el lema que definió el proyecto político de Donald Trump.

Sin embargo, explica que esta semana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, introdujo una variación cuando, al anunciar la línea de swap por US$ 20.000 millones para la Argentina, aseguró que ese apoyo permitiría a Javier Milei “Make Argentina Great Again” (“Hacer grande a la Argentina otra vez”)

La pregunta, plantea Tett, es si esta versión local del eslogan podrá sostenerse en un contexto económico frágil. “¿Funcionará esta segunda versión de ‘MAGA’? No está nada claro”, afirma.

Eugenia Muzio: “El swap con EE.UU. no calmó al mercado”

La periodista describe un escenario condicionado por la coyuntura electoral: “Milei enfrenta este domingo unas elecciones legislativas que pueden definir su futuro político; mientras tanto, el mercado cambiario ya descuenta nuevas caídas del peso, y las reservas líquidas del Banco Central están peligrosamente bajas”.

Según la periodista británica, el Gobierno argentino intenta mantener una estrategia de tipo de cambio firme como ancla antiinflacionaria, en un contexto de recesión y tensiones sociales. “A eso se suma una economía en recesión y un sector de votantes cada vez más incómodo con las políticas ultraliberales del Gobierno”, señala.

Ese clima, sostiene, alimenta el escepticismo: “En ese clima, ya circula un chiste ácido: en vez de MAGA, algunos hablan de ‘MADA’ — ‘Make Argentina Default Again’” (“Hacer que Argentina entre en default otra vez”), expresión que resume los temores a un nuevo colapso financiero pese al apoyo de Estados Unidos y el préstamo del FMI.

Bancos de Estados Unidos piden garantías antes para prestar otros U$S 20.000 millones a Argentina

A partir de allí, Tett identifica tres riesgos principales que involucran tanto a Milei como a Washington.

El primero es político y doméstico dentro de Estados Unidos. “Casi la mitad de los votantes de Trump rechaza el plan”, afirma. Pero, además, la resistencia no proviene sólo de sectores aislados, sino del propio núcleo duro republicano.

Steve Bannon, ex estratega de Trump, le dijo a Tett: “La base quiere apoyar al Presidente, pero está confundida, porque ni el Departamento de Estado ni el Tesoro explicaron bien la importancia estratégica de Argentina y de Milei”.

Qué es un swap, cómo se instrumenta y en qué podría ayudar a la economía argentina

Según el Financial Times, parte de ese malestar se vincula con el temor a que la ayuda termine percibiéndose como “un rescate a Wall Street y no a un aliado político".

El segundo riesgo que plantea la periodista es geopolítico y financiero. Tett contextualiza que la administración Trump no sólo continúa aplicando una estrategia “geoeconómica” basada en el uso del comercio exterior como herramienta de presión, sino que ahora también está politizando el uso del dólar.

“La administración Trump está llevando esta lógica más lejos: no sólo aplica sanciones, sino que amenaza con fuertes aranceles a los países que busquen diversificar sus reservas fuera del dólar.” En este sentido, la asistencia a Argentina refleja un cambio relevante, porque “Bessent está politizando las líneas de swap”, asegura Tett.

Estados Unidos jugó fuerte en la city porteña para evitar que el dólar se dispare

Aquí, la periodista introduce una comparación histórica. “Cuando la Reserva Federal ofreció swap lines a economías emergentes (como en la crisis financiera de 2008) lo hizo evaluando su fortaleza económica, no su alineamiento político”.

Pero, según la periodista, el caso argentino utiliza otra estructura: “Ahora Bessent está usando un instrumento distinto, el Exchange Stabilization Fund del Tesoro, para asistir a Argentina”.

Según el Financial Times, la decisión responde a motivos estratégicos explícitos: “Trump ve en Milei -promercado y decidido a achicar el Estado- a un aliado político, y además busca frenar la influencia china en América Latina y garantizar el acceso a minerales estratégicos argentinos”.

Estados Unidos analiza cuadriplicar la cuota de compra de carne vacuna argentina

Tett no suaviza su interpretación: “En otras palabras, esto es imperialismo financiero en estado puro”. Y advierte que la consecuencia puede ser la inversa de la esperada: “Lo más probable es que deje a otros países más desconfiados de depender de la ayuda estadounidense, ante el ‘precio político’ que Trump podría imponer en el futuro”.

El tercer riesgo, más sutil, es el prestigio del propio Bessent. “El objetivo del swap es evitar un derrumbe del peso. Pero muchos indicadores muestran que el peso está sobrevaluado, quizás en un 20%, y que tarde o temprano debería bajar. Milei y Bessent están tratando de desafiar la gravedad financiera”.

Nicolás Pino cruzó a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos sobre la aftosa en Argentina: "Está mal informada"

Si la apuesta funciona, afirma Tett, reforzará la imagen de supremacía financiera global de Estados Unidos, pero si sale mal, los perjudicados serán ambos países. “Si les sale bien, el Tesoro estadounidense quedará como invencible. Si el paquete de ayuda no logra estabilizar la crisis argentina, no sólo perderá Milei: también saldrá herido Washington”.

En el cierre de su columna, la periodista sintetiza el dilema estratégico en términos casi simbólicos. “Por eso, todas las miradas apuntan a las elecciones del domingo. Ahí se definirá si esta versión argentina de MAGA puede convivir con la original, o si terminará manchando su brillo”.

NG / EM