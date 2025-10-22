Tras las declaraciones de la secretaria de Agricultura del gobierno de Donald Trump, Brooke Rollins, quien adelantó que no se importará mucha carne argentina a Estados Unidos ya que hay "un problema de aftosa", el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, salió al cruce para defender la producción argentina.

"La señora está mal informada", lanzó el titular de la SRA en diálogo con radio Mitre y, ante la consulta sobre si la funcionaria estadounidense es una "burra", agregó: "No sé si es una burra. Mal informada seguramente. Si uno quiere desconocer ese estatus sanitario que tenemos en la Argentina al sur del Río Colorado, al norte, libre de aftosa, con vacunación, sin vacunación. Eso puede llegar a confundir un poco".

La secretaria de Agricultura de EE.UU. dijo que no comprarán “mucha” carne argentina y advirtió por la aftosa

"A la señora habría que decirle que hace más de 20 o 30 años que, por suerte, en Argentina no tenemos ningún problema con esa enfermedad que tanto daño le hace a la ganadería", profundizó Pino y remarcó: "Si no existe eso es porque trabajamos bien, de manera consciente. Entonces, vamos a creer que fue un comentario, un error".

Las declaraciones de Pino surgen luego de que la secretaria de Agricultura estadounidense indicara que el país "está enfrentando un problema de fiebre aftosa", motivo por el que anticipó que "no será mucha" la cantidad de carne vacuna argentina que podría adquirir el país norteamericano.

El cruce tiene lugar en medio de las negociaciones entre ambos países para alcanzar un acuerdo comercial que implicaría una ampliación de la cuota de importación de carne argentina a Estados Unidos, pasando de 20 mil toneladas que ya ingresan con arancel cero a 60 o 70 mil toneladas.

"A veces la gente dice cosas y no chequea", consideró el presidente de la SRA y amplió: "La intención es buena en Estados Unidos en comprar más volumen de carne argentina y para Argentina es una muy buena noticia".

Sobre las acusaciones que advierten de un posible inconveniente con aftosa, agregó: "Se decía en esta aftosa con o sin vacunación…No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien de nosotros. Somos cuidadosos con el tema, no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años".

"Hay que llamar a la señora y darle tranquilidad no más", reiteró Pino, confirmando lo que indica el estado sanitario oficial de Argentina, reconocida como libre de fiebre aftosa, una condición ratificada en junio de este año por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) mediante un nuevo certificado.

