La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, apuntó contra la importación de carne argentina en medio del revuelo provocado por la suba de aranceles de 10% decidida por el presidente Donald Trump.

La funcionaria aseguró que “por todos los estadounidenses vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, ni a la carne de Argentina, ni a los productos lácteos de Canadá”, en una entrevista con Fox News.

“Recién escuchaba a un pescador y a un ganadero decir que están con el presidente, que entienden su visión, que dicen que esto va a ser mejor para las familias”, sostuvo Rollins, quien fue mencionada especialmente por Trump cuando anunció la suba de aranceles desde los jardines de la Casa Blanca.

Estados Unidos anunció que los aranceles a China aumentan al 145% y se hunden los mercados

Rollins dijo que “la gente eligió a este presidente disruptivo, incluso los estados pendulares lo votaron, para que ponga a Estados Unidos primero, no a India, no a China, no más carne de la Argentina, no más lácteos de Canadá, sino Estados Unidos primero”.

En febrero de 2025, Estados Unidos fue el tercer mercado para las exportaciones de carne vacuna argentina (detrás de China e Israel), con unas 4.000 toneladas, que representaron 153% de incremento con respecto al mismo mes del año pasado.

Reacción argentina

Consultado por PERFIL, el director de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti, señaló que Argentina tiene un convenio y una cuota de exportación de 20.000 toneladas con Estados Unidos con arancel cero: "Esa cuota pagaba US$ 45 por tonelada, es decir prácticamente nada y por lo que se vendiera por fuera de cuota se pagaba el 26,5% de recargo de importación".

Con los anuncios de Trump para Argentina, la carne dentro de la cuota tendrá 10% y la que se vende por fuera pasará a pagar 36,5% de arancel.

Con respecto a los anuncios de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Schiariti afirmó que "no quiere decir que que se vayan a suspender las compras de carne desde Argentina. La mayoría de la carne que compran es para fabricar hamburguesas con bajo tenor graso. La carne de los norteamericanos tiene un alto contenido graso y necesitan la carne argentina para bajar el porcentaje de grasa en la mezcla".

"Por otro lado, Argentina está negociando con las autoridades norteamericanas para que haya igualdad de tratamiento arancelario en 60 productos. Esto hay que ver cómo termina, está todo todavía muy verde", agregó el director de CICCRA.

