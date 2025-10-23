Estados Unidos analiza cuadriplicar la cuota de compra de carne vacuna argentina

Estados Unidos analiza cuadruplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina y elevarla desde 20.000 toneladas a poco más de 80.000 toneladas, según informaron funcionarios de Donald Trump en conversaciones con representantes del sector agrícola norteamericano, tal como señalan algunos medios de Estados Unidos; al tiempo que la agencia Bloomberg lo consigna como un hecho.

Tal como consigna Bloomberg, el gobierno de Trump publicó un plan para fomentar la ganadería e impulsar la producción nacional de carne bovina, al tiempo que aumentó por separado una cuota para las importaciones de carne argentina.

El paquete, presentado en el sitio web del Departamento de Agricultura de EE. UU., incluye medidas para facilitar a los ganaderos el pastoreo de ganado en tierras federales, aumentar los subsidios a los seguros y reducir drásticamente los costos para los pequeños procesadores.

La medida, anunciada a principios de esta semana por la secretaria del USDA, Brooke Rollins, se produce en un momento en que el gobierno de Trump enfrenta críticas de los grupos ganaderos por un plan para importar más carne de vaca de Argentina, y apenas horas después de que el presidente declarara que los ganaderos deben reducir los precios del ganado que venden.

En desarrollo...