Con el fin de analizar la coyuntura del mercado cárnico argentino ante la posibilidad de que Estados Unidos aumente la compra de carne nacional, tras declaraciones de Donald Trump, este medio se comunicó con el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), Miguel Schiariti.

Miguel Schiariti explicó que, “Estados Unidos trabaja de una manera que genera animales muy grandes, muy pesados y que tiene una proporción de grasa mucho más elevada que la nuestra”. Y agregó que, tras años de ausencia, “hemos abierto ese mercado, reabierto ese mercado hace 3, 4 años”.

Hace cuánto que Argentina no aparece en el mercado de carnes estadounidense

Luego, manifestó que durante casi dos décadas, Argentina estuvo fuera del mercado norteamericano: “Durante 18 años no hubo carne argentina en Estados Unidos, pero bueno, se vendía otra carne, sería uruguaya o sería no sé de qué destino, y se vendía como carne argentina”. Ahora, dijo, “hemos recompuesto ese mercado” y consideró que, “es importante para la Argentina competir dentro de ese mercado, que es importante”.

Schiariti celebró que, “es un buen momento para reingresar a la venta minorista a ese mercado, cosa que estamos empezando a hacer”. Sin embargo, advirtió que, “no es fácil rearmar una cadena después de 18 años sin estar presente, pero lo estamos haciendo bastante bien con algunas fábricas que están vendiendo 200, 300 toneladas de carne en el sector minorista”.

Según desarrolló, la oportunidad de volver a exportar carne argentina a Estados Unidos “nos da dos oportunidades, una es elegir precio”. En ese sentido, explicó que, “la carne que seguramente se va a enviar a Estados Unidos es lo que nosotros hoy estamos mandando como cuota 481 a la Unión Europea”, que exige “demostrar fehacientemente que esos animales fueron criados en corral, con cereales y no a pasto”.

La exportación a Estados Unidos no afectaría al mercado interno

Respecto al impacto interno, el entrevistado descartó posibles efectos sobre los precios locales. “No va a generar problemas en el mercado interno, no son volúmenes que alteren el mercado interno”, aseguró. “Tengamos presente que la Argentina consume en el mercado interno entre el 70 y el 75% de la carne que producimos. Las exportaciones son un poquito, entre el 20 y el 30% de lo que producimos. Es decir, no va a haber faltante porque estemos exportando a Estados Unidos”, comentó.

Sobre posibles modificaciones en los aranceles o cupos de exportación, expresó que, “todas las alternativas son posibles tratándose de Trump, pero no hay nada en conversación de este tipo de cosas”.