El trágico incendio del complejo de edificios en Hong Kong: ya hay 55 muertos y 279 desaparecidos

Este jueves, los bomberos continúan con su segundo día de lucha contra el fuego en el marco del trágico incendió de un complejo edilicio en Hong Kong. Hasta el momento, las llamas arrasaron con varias torres de gran altura y se registró un saldo de 55 muertos, 68 heridos y 279 desaparecidos.

El fuego se desató a media tarde del miércoles en el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po ubicado al norte de la región, y continúa ardiendo tras haberse extendido por siete de los ocho edificios del complejo. Bomberos de la zona indicaron a la prensa que cuatro de las torres ya estaban bajo control.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En paralelo a la lucha contra el fuego, las autoridades de la región abrieron una investigación para conocer las causas que desataron el feroz incendio y, como consecuencia, arrestaron a tres hombres de una empresa de construcción, sospechados de cometer homicidio involuntario.

Las autoridades expresaron su sospecha sobre que algunos materiales de las paredes exteriores de las torres no cumplían con los estándares de resistencia al fuego, lo que facilitó la propagación de las llamas. Al mismo tiempo, la efectivos de la policía indicaron que encontraron espuma de poliestireno, altamente inflamable, adherida a las ventanas de todo un piso en la única torre no afectada por el fuego.

Chris Tang, Secretario de Seguridad de Hong Kong, indicó que se continuarían investigando más a fondo los materiales empleados en la construcción. Hasta el momento, los tres detenidos son los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción

Trágico incendio de complejo edilicio en Hong Kong: los videos más impactantes

La policía involucrada en la investigación también registró la oficina de Prestige Construction & Engineering Company, que se encontraba a cargo de realizar renovaciones en el complejo, según indicó The Associated Press, y allí incautaron cajas con documentos a modo de evidencia.

Las llamas que desataron el trágico incendio comenzaron andamio exterior de una torre de 32 pisos, afectando luego la red de construcción y llegando hacia el interior del edificio, para luego propagarse a las otras construcciones del complejo, con probable ayuda del viento.

Si bien los bomberos trabajaron dirigiendo agua desde lo alto de camiones con escalera, la temperatura dentro de los edificios afectados es muy alta y complejizan las operaciones de extinción de incendios y rescate, motivo por el que advirtieron que las tareas podría continuar al menos hasta la noche del jueves.

El complejo afectado cuenta con ocho edificios con casi 2.000 apartamentos en los que residen unas 4800 personas, muchas de ellas mayores de edad. En este contexto, se registraron alrededor de 900 evacuados que fueron enviados a refugios temporales durante la noche, mientras que otros 279 permanecen desaparecidos.

Ellíder de Hong Kong, John Lee, que el gobierno de la región le dará prioridad a la tragedia y suspendió la campaña para las elecciones que tienen lugar el 7 de diciembre al Consejo Legislativo. Se trata de el incendio más mortífero ocurrido en décadas en Hong Kong.

AS.