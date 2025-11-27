La Serena: encontraron un cadáver flotando y podría ser el argentino de 17 años desaparecido

Este jueves fue encontrado un cuerpo flotando en el mar, a la altura de La Serena, en Chile, y los primeros indicios del hallazgos apuntarían a que se trata del argentino Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, que desapareció por la zona el pasado 17 de noviembre.

El hallazgo fue realizado alrededor de las 9:30 hs por la Gobernación Marítima de Coquimbo durante un patrullaje que estaba realizando una lancha de fiscalización de pesca en la zona de la playa 4 esquinas, el último lugar donde fue visto el joven argentino, oriundo de San Juan, antes de desaparecer.

Un obrero chileno rescató a cuatro chicos argentinos arrastrados por el mar en La Serena: "El quinto se me escurrió de las manos"

Desde la Gobernación Marítima de Coquimbo, indicaron que si bien "las labores formales de rebusca por el joven argentino desaparecido habían finalizado el 24 de noviembre, la Autoridad Marítima había instruido que todas las unidades navales y patrullas terrestres mantuvieran la búsqueda durante sus desplazamientos y actividades operativas", lo que derivó en el hallazgo de este jueves.

Ante la aparición del cadáver en el mar, las autoridades dieron aviso al Ministerio Público, acto seguido el cuerpo fue recuperado por efectivos de la fuerza naval y se lo trasladó al Muelle de Pasajeros, para luego ser entregado al Servicio Médico Legal para realizar las pericias correspondientes y la identificación oficial.

El joven desapareció en el mar el 17 de noviembre tras ser arrastrado por las olas junto a sus hermanos. Francisco Boldo, un rescatista chileno de 37 años, alcanzó a rescatar a cuatro de los jóvenes que se estaban ahogando en La Serena, pero indicó que no alcanzó a auxiliar a Alejandro, el quinto joven del grupo.

Tras la desaparición, personal de la Marina chilena inició las tareas de búsqueda con la asistencia de drones, pescadores del puerto de Coquimbo y voluntarios expertos en buceo. La Armada lo buscó durante siete días en zonas de socavones, rocas y bajo el agua con lanchas y equipos de buceo, asistidos por el grupo GERSA de Bomberos de Antofagasta.

No obstante, este lunes 24 de noviembre las autoridades dieron por finalizada la búsqueda y su familia lo despidió el fin de semana durante una emotiva ceremonia en la playa.

Cuatro Esquinas y Avenida del Mar, el sitio donde desapareció el adolescente, es el principal destino que suelen elegir los argentinos que viajan a las playas de La Serena en Coquimbo, a pesar de que en dicha playa hay un cartel que advierte: "No apta para baño".

