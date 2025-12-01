Para Domingo Cavallo, las altas tasas y el peso sobrevaluado frenan la reactivación y alimentan la inflación

Domingo Cavallo volvió a cargar contra la conducción económica del gobierno de Javier Milei al señalar: “Sin bajar tasas y corregir el tipo de cambio no habrá reactivación”. El exministro de Economía criticó en su blog que el Gobierno mantenga tasas reales muy altas y un peso sobrevaluado, lo que —según afirmó— daña a las empresas y a las familias, sube la inflación y frena el crecimiento. También pidió levantar el cepo, acumular reservas y ordenar las reglas monetarias antes de la discusión del Presupuesto 2026.

Cavallo argumentó que, para que los mercados libres de bienes y servicios y la apertura económica generen niveles crecientes de bienestar, "es necesario que la inflación sea lo más baja posible, pero que al mismo tiempo dos precios relativos clave, la tasa real de interés y el tipo de cambio real, resulten del equilibrio del ahorro y la inversión movidos por las expectativas de ahorristas e inversores y no de intervenciones erráticas del Gobierno".

Cavallo criticó al Gobierno por el dólar: "¿Quién le va a creer a Caputo que va asegurar el techo de la banda?"

Respecto a las medidas que se debaten actualmente en el Congreso, Cavallo señaló que el ya aprobado Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), junto con las reformas estructurales —como la reforma laboral y la reforma impositiva—, son "ingredientes importantes para apuntalar un proceso sostenido de crecimiento económico".

Sin embargo, el economista advirtió que, "salvo el Presupuesto 2026," estas reformas estructurales "no influirán significativamente sobre el nivel de actividad económica y la tasa de inflación en el corto plazo".

Cavallo indicó que las altas tasas reales de interés ya han causado "un daño importante a deudores bancarios y a entidades financieras". Esto se refleja, según el ex funcionario, en "el aumento de los impagos tanto de familias como de empresas y en el quebranto registrado por los bancos en sus balances".

Sobre la inflación, las altas tasas generan "inercia inflacionaria" porque "encarece los costos de producción" y obligan a los productores a ofrecer sus productos "a precios que suban a un ritmo no lejano al de la tasa de interés so pena de incurrir en quebrantos que los pueden sacar del mercado".

En paralelo, expresó que el peso sobrevaluado amplifica los desequilibrios. Un tipo de cambio real lejos del equilibrio desalienta la producción nacional, abarata viajes y consumos en el exterior y alienta importaciones que compiten con la industria local. Para sostener este nivel del dólar oficial se recurre a tasas altas y restricciones de capital, como el cepo para personas jurídicas. El interrogante es qué ocurrirá con el tipo de cambio cuando ese cepo sea eliminado.

Qué dijo Cavallo sobre las reformas que planea el gobierno y las dudas por la acumulación de Reservas

Las reformas estructurales que el Gobierno prevé impulsar en los próximos meses —laboral, impositiva y los incentivos a grandes inversiones aprobados bajo el RIGI— contribuirían al crecimiento de mediano plazo, pero no resolverán los problemas inmediatos que frenan la actividad. Para eso será determinante el rumbo que adopte la política monetaria, cambiaria y financiera.

El punto más sensible de la discusión es la acumulación de reservas. Tanto economistas locales como el staff del FMI insisten en que el Banco Central debería anunciar y ejecutar un programa consistente de compras de divisas. La estrategia permitiría reducir el riesgo país, fortalecer la credibilidad del esquema y despejar dudas sobre posibles saltos cambiarios. Pero las señales oficiales son ambiguas: una parte del equipo teme que la compra de reservas presione al alza el tipo de cambio; otra, que la emisión asociada acelere la inflación.

Cavallo pidió eliminar el cepo y permitir al dólar como una moneda legal

La visión alternativa sostiene que el Gobierno debería avanzar cuanto antes en un plan simultáneo de levantamiento del cepo, compras de reservas y un marco legal que garantice la libre movilidad de capitales y habilite un sistema bimonetario pleno, como en Perú o Uruguay. Bajo este esquema, el tipo de cambio encontraría su nivel de equilibrio y las tasas de interés —en pesos y en dólares— bajarían de forma sostenible gracias a la caída del riesgo país.

La definición de estas reglas de juego será central en la revisión del acuerdo con el FMI que comenzará en los próximos días. Para algunos analistas, lo ideal sería que las decisiones sobre el estatus del peso y el dólar, así como cualquier régimen de convertibilidad o uso legal de monedas, se reserven para ser votadas en simultáneo con el Presupuesto 2026. Esto permitiría presentar antes de 2027 un plan integral de estabilización con mayor probabilidad de éxito.

Para Cavallo, la conclusión es clara: sin una corrección de la tasa real de interés, del tipo de cambio real y del esquema de restricciones financieras, la desregulación y la apertura económica no alcanzarán para impulsar la reactivación. El desafío del Gobierno será definir, con apoyo del FMI y del Tesoro de Estados Unidos, un camino que permita bajar la inflación de forma sostenible y evitar un nuevo episodio de crisis como el vivido meses atrás.

lr