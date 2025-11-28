Camusso: “El nivel de restricción y apretón monetario fue muy importante, ahora la economía necesita pesos”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, dialogó con Canal E e hizo hincapié en las dificultades para cumplir los compromisos con el FMI, la fragilidad del programa cambiario y el riesgo que implica la inestabilidad de la demanda de pesos.

Fernando Camusso coincidió con el diagnóstico crítico sobre la situación externa del país: “Estamos muy alejados de las metas, con el Fondo Monetario. Estamos en 13.000 millones de dólares lejos, largo y lejos, respecto de lo que, en principio, se preveía”. Por eso anticipó que será inevitable un nuevo pedido de dispensa: “Descontamos que puede haber un waiver”.

La controversia con la "demanda genuina"

En otra instancia, analizó la estrategia oficial de acumular reservas sólo contra “demanda genuina”: “Yo me sigo haciendo esa pregunta ¿qué es demanda genuina?”. Sobre la misma línea, planteó que la estacionalidad de diciembre podría aportar ventas privadas o provinciales de dólares, pero advirtió sobre la fragilidad del concepto: “Si el privado sale a vender algo de dólares, porque necesita pesos por estacionalidad ¿a eso le llaman demanda genuina?”.

Camusso advirtió que el alivio es temporal: “Eso se termina en marzo. Entonces, vos volvés a tener inestabilidad de la demanda de enero”. Además, explicó que la economía está funcionando con un nivel de restricción monetaria extremo: “El nivel de restricción y de apretón monetario ha sido muy importante. Ahora, esta economía necesita pesos”.

Las exigencias del sector industrial

Sin embargo, advirtió que cualquier flexibilización será muy gradual: “Van a ser con cuentagotas. Creo que el mercado está esperando eso”. También destacó la preocupación del sector industrial: “Estamos viendo que el sector industrial está pidiendo algunas definiciones, es un sector donde realmente la ecuación que tiene que ver con niveles de márgenes, productividad, salarios, costo argentino, son feroces”.

El entrevistado sostuvo que el Gobierno deberá definir un esquema cambiario más claro: “Vamos a tener que tener una definición respecto a lo que pase con la meta del Fondo Monetario y la acumulación de reservas. Y también una definición respecto de algún programa cambiario arrancando el año”.

Sobre la misma línea, consideró que las bandas actuales se están atrasando contra la inflación: “Al 1% de ajuste contra una inflación 2.3, 2.4 te vas atrasando de a poco”. Y enfatizó el rol de la acumulación de divisas: “La fortaleza macro va a venir producto de la acumulación de reservas”.