“No se quiere admitir que no hay suficiente carne vacuna para los 48 millones de argentinos”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, aseguró en Canal E que Argentina está atravesando un proceso irreversible de recomposición en el mercado de carnes, donde la carne vacuna comienza a diferenciarse de la de pollo y cerdo, alineándose a lo que ocurre a nivel global.

Javier Preciado Patiño describió la situación como un cambio cultural profundo: “La carne vacuna es una carne muy cara, que puede estar un 50 o hasta un 180% más cara que la carne de pollo o de cerdo. Y hasta ahora eso acá no pasaba”. Sin embargo, aseguró que el fenómeno ya empezó a manifestarse en la góndola.

El impacto del costo de alimentación sobre las carnicerías

Asimismo, explicó que esta diferencia de precios responde a cuestiones productivas elementales: “Para que un novillo de un kilo de su peso, le tenés que dar 7 kilos de alimento. Y para que haga lo mismo un cerdo le dan 3 kilos y para un pollo 2 kilos y medio. Entonces ese diferencial de costo de alimentación en algún momento iba a llegar a la carnicería”.

“No se quiere admitir que no hay suficiente disponibilidad de carne vacuna para los 48 millones de argentinos que somos”, planteó Preciado, y recordó que décadas atrás la relación oferta-población era totalmente distinta: “Había dos vacas por cada argentino. Hoy hay una vaca por cada argentino”.

El "mix" de la proteína animal

A su vez, aseveró que ya no hay retorno: “Estamos muy bien ofertados de proteína cárnica, pero con un nuevo mix, donde la carne vacuna provee el 40, 45% del consumo. Me parece que esto ya es irreversible”.

El entrevistado advirtió que consumir asado será cada vez más esporádico: “No hay carne más cara que el asado, estás pagando el kilo de lo que te metés en el estómago más caro que el lomo”.

Por otro lado, presentó un análisis comparativo entre países que muestra cómo el precio de la carne vacuna supera ampliamente al del pollo. “En Japón, vos tenés que pagar 180% más. En Brasil, comer carne de vaca te cuesta el doble que el pollo o el porco”.