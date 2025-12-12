Villa Allende avanza con radares en la avenida Padre Luchesse y negocia el futuro del nuevo Hospital Gato Romero

Villa Allende encara una etapa decisiva en infraestructura vial y sanitaria. El secretario de Gobierno Felipe Crespo, confirmó que las dos obras más importantes —el ensanchamiento de la Padre Luchesse y la doble vía de la Goycoechea— avanzan dentro de los plazos previstos, mientras el municipio negocia con la Provincia la definición del nuevo Hospital Gato Romero, que podría convertirse en un hospital provincial completamente equipado.

En materia vial, Crespo destacó que próximamente se habilitará un nuevo tramo de la Padre Luchesse, con el compromiso de tener la intervención principal lista antes del inicio del ciclo lectivo. La obra incluye la ampliación a cuatro carriles hasta la rotonda del Golfista, donde se prevé un rediseño integral por ser el “nudo más complejo”. Además, se presentó a Caminos de las Sierras un proyecto ejecutivo para extender la vinculación hacia Mendiolaza, con intervenciones en las rotondas de Axion e YPF.

Radares en la Padre Luchesse

La avenida Padre Luchesse incorporará radares en cada rotonda, nueva señalización, bandas sonoras, y un único semáforo en el cruce con calle Mendoza, frente al shopping. “La vamos a llevar a 80 km/h en los tramos rectos”, adelantó Crespo, enfatizando el paquete de seguridad vial.

El control de velocidad, asegura el hombre de confianza del intendente Pablo Cornet es para bajar la tasa de siniestros viales y no persigue un fin recaudatorio. También se sumarán "bigotes" para el ingreso y salida del centro comercial VAS. "Cuando ingresas a la ciudad por la Luchesse, con esta nueva obra el paisaje parece de otra provincia. Es espectacular", describe Crepo.

La segunda obra crítica es la doble vía de la Goycoechea, que atraviesa una etapa de incomodidades vecinales por el ritmo de obra, pero avanza según lo pautado. El tramo de Villa Allende tendrá entre seis y siete meses de ejecución, con finalización estimada para mayo. El proyecto contempla dos carriles por mano sin cantero central, además del entierro de pluviales, cloacales y parte de un tramo de acueducto.

Nuevo Hospital o Centro de salud Municipal

En paralelo, el municipio espera definiciones sobre el futuro del hospital Gato Romero, cuya obra civil ya fue concluida por la Provincia. Crespo explicó que el gobierno provincial “está evaluando seriamente la posibilidad de transformarlo en un hospital provincial”, lo que —según dijo— implicaría un salto sustancial en complejidad, equipamiento y alcance. “Un hospital provincial cambia la escala: hablamos de más servicios, más especialidades y una estructura que sostenga internaciones, quirófanos y un nivel de atención que hoy Villa Allende no tiene”, señaló.

Si finalmente quedara bajo administración municipal, el esquema sería más acotado. Funcionaría como un centro de primera atención, sin camas de internación, pero con consultorios, guardia permanente y servicio de ambulancia. “La diferencia es enorme: un centro de atención primaria es valioso, pero no resuelve urgencias mayores ni da respuesta hospitalaria”, aclaró. Para Crespo, la definición es estratégica: “Ser hospital provincial sería muy positivo para Villa Allende. Le daría a la ciudad un piso sanitario que hace años venimos esperando”.

Obras locales y con fondos propios

El plan de infraestructura 2026 también incluye cordón cuneta, repavimentación, bacheo, la puesta en valor de la Plaza Manuel Belgrano y obras en barrios como Jardín Picuro y Bosque Alegre, donde la pavimentación se financia por contribución por mejora. Además, sigue en gestión el Puente del Carmen y avanza un proyecto para crear un fondo de desarrollo urbano destinado a obras de agua y energía en zonas de altura.

En materia financiera, Crespo sostuvo que las obras se desarrollan con fondos propios, pese a la pérdida de más de $1.000 millones en coparticipación. El presupuesto 2026 será de $37.300 millones, un 30% más que el actual, con una baja impositiva que beneficia al 82% de los comercios locales.