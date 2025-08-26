Una confusión en la red social X desató un nuevo capítulo en las internas libertarias. Desde la cuenta @PraetorLeon, atribuida en distintos espacios a Martín Menem, se publicó un mensaje explicando que no había podido asistir a la entrevista con Luis Majul y que lo haría “hoy a partir de las 20hs”. El tuit detallaba que el diputado ya había estado en el programa de Antonio Laje durante la mañana y que los problemas de agenda habían impedido su participación en América TV.

Sin embargo, horas después el propio presidente de la Cámara de Diputados salió a despegarse con contundencia: “No tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en cada operación berreta por favor. Gracias”, escribió desde su perfil oficial, @MenemMartin.

El episodio convirtió el nombre de Menem en tendencia en Argentina bajo la acusación de haber “respondido desde su cuenta fake”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo

GD