El hincha de la Universidad de Chile, Gonzalo Alfaro, que cayó desde una tribuna del estadio de Independiente durante los incidentes del partido por Copa Sudamericana, habló desde el hospital. En su mensaje, comunicó que se está recuperando y que tiene ganas de volver a su país para estar con sus hijas.

“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente. A todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien“, dijo el simpatizante de la U, de 33 años, en el audio al que accedió TN.

Y agregó: “Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, con mis tres hijas, mi papá, mis tías mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento, así que de todo corazón les mando este mensaje y muchas gracias repito, muchas gracias por todo el apoyo por toda la compasión que han tenido conmigo”.

“Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Todos cariños, les mando un abrazo y un beso enorme, muchas gracias”, concluyó con la voz quebrada.

El hincha de la Universidad de Chile que cayó desde la tribuna en la cancha de Independiente

Cuando llegó al Hospital Fiorito, las autoridades informaron que Alfaro tuvo un traumatismo de cráneo grave. Luego de ser operado debió ser internado en terapia intensiva, donde necesitó respiración mecánica y analgésicos.

En las últimas horas se supo que Alfaro salió de terapia intensiva. Se encuentra consciente y su familia explicó que “no hay secuelas” en su cuadro. Solo restan los resultados de algunos estudios médicos para determinar si podrá volver a su país en breve.

