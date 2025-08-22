Como consecuencia de los violentos incidentes ocurridos el miércoles 20 de agosto en Avellaneda, en el partido que disputaron Independiente y Universidad de Chile, todavía tres hinchas del país vecino siguen internados en grave estado, dos de ellos con pronóstico reservado. Además, hay otras dos personas hospitalizadas, pero por heridas leves.

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense le indicaron a Clarín que uno de los casos más complicados es el de Gonzalo Alfaro, de 33 años, el hincha chileno que se tiró al vacío para evitar el ataque de la barra brava de Independiente.

Independiente vs. U. de Chile: un documento previo al partido desnudó las falencias en el operativo de seguridad que podrían haberse evitado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el parte médico oficial, el joven ingresó a la madrugada al Hospital Fiorito de Avellaneda con traumatismo de cráneo y fue intervenido neuroquirúrgicamente: su pronóstico es reservado.

El ataque contra Alfaro quedó registrado en un video que se viralizó: allí se ve que, mientras se encuentra en el piso, tras la caída, es amenazado por los barras de Independiente, uno de los cuales grita: “El chileno está vivo”.

El testimonio del amigo del hincha chileno golpeado salvajemente en el partido Independiente-Universidad de Chile

Reynaldo habló con el canal Todo Noticias y expresó: “Alfaro es mi amigo y es la persona que saltó de la tribuna mayor”. Entonces, aclaró que ni él ni Gonzalo son barrabravas: "Somos hinchas y compramos nuestras entradas". Sobre la salud del joven, reveló que “tuvo una evolución positiva durante la noche”, aunque luego el parte médico advirtió que su estado todavía es reservado.

Reynaldo explicó que la familia de Alfaro está viajando a la Argentina después de hablar con el Consulado chileno en nuestro país. Luego de expresar su enojo por las graves fallas en la seguridad del partido, el hombre confesó que su amigo había llegado a Buenos Aires “con la ansiedad que todo hincha tiene de ver a su equipo ganar, de volver tranquilamente y, lamentablemente, no sucedió”.

“¡Dale! ¡Pedí perdón, perdón!": el crudo video de la barra de Independiente contra hinchas ensangrentados de Universidad de Chile

Johnny Piraino Meneses, alcalde de La Calera, en la Quinta Región de Chile, de donde es oriundo Alfaro, grabó un mensaje para expresar su pena porque “lo que debió ser una jornada deportiva se ha transformado en una situación gravísima para un calerano que fue a presenciar el evento deportivo”.

Y agregó: “Lamentable la situación. Hoy está con riegos vitales. Como municipalidad estamos haciendo contención acompañando a la familia, vinculándonos también con la embajada de Argentina para poder saber el estado actual de salud de este joven que es calerano y que hoy necesita del apoyo de cada uno de ustedes”.

Gonzalo Alfaro, el joven herido en el partido entre Independiente y la U. de Chile

Los otros dos heridos graves en el partido Independiente-Universidad de Chile

En el mismo hospital donde se encuentra Alfaro está internado Jaime Mora, de 56 años, otro ciudadano chileno. “Permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical”, dijeron las fuentes sanitarias consultadas al respecto.

El tercer paciente en grave estado está siendo atendido en el Hospital Presidente Perón. Es Andrés Villalobo, quien sufrió traumatismo de cráneo y tiene pronóstico reservado porque que su estado se agravó durante la mañana de este jueves. También es chileno, pero su edad no se dio a conocer.

El nuevo parte oficial, dado a conocer este 21 de agosto, dice que a las 13 había otros dos espectadores internados por las lesiones recibidas durante el partido, pero se encontraban fuera de peligro. En el Hospital Presidente Perón, Nazareno Hasenaver, de nacionalidad argentina, se halla estable y en proceso de recuperación; y en el Hospital Eduardo Wilde se recupera el chileno Joaquín Alvayay, un herido leve con traumatismo de cráneo.

HM/ML