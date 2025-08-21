La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por el director de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional, Franco Berlin, recibirá hoy al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, “para dialogar y analizar” los hechos de violencia ocurridos ayer en el partido disputado en la localidad de Avellaneda, entre el Independiente y Universidad de Chile.

El encuentro entre los funcionarios de ambos países se llevará a cabo en el Ministerio de Seguridad Nacional (Gelly y Obes 2287) desde las 16 horas.

Elizalde habló antes de partir hacia argentina y expresó: “Hay que distinguir dos situaciones: si un hincha está cometiendo actos de violencia, lo que precede es que la fuerza pública lo detenga y lo ponga a disposición de la Justicia. Eso es estado de derecho. Pero algo muy distinto es que una persona, cualquiera sea la circunstancia, sea víctima de un linchamiento”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Nosotros condenamos toda forma de violencia, y particularmente la violencia en el fútbol”, agregó.

En desarrollo...