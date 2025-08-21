Gracias a un informe exclusivo se supo que, antes del partido entre Independiente y Universidad de Chile, las autoridades de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Conmebol y el club local habían avisado sobre el peligro que implicaba una incorrecta ubicación de las hinchadas.

El documento, que fue difundido por el programa Doble Amarilla, es el resultado de la reunión técnica hecha antes del encuentro internacional disputado en Avellaneda, donde se habló “de la conveniencia de que no hubiera público en la tribuna inferior” (local). El problema fue que esas localidades ya se habían vendido.

Frente a este hecho, “se dispuso que en la tribuna visitante (superior) se ubique personal de la policía y de la seguridad privada con el fin de evitar que los hinchas visitantes arrojen elementos o generen algún tipo de desorden contra el público local”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“¡Dale! ¡Pedí perdón, perdón!": el crudo video de la barra de Independiente contra hinchas ensangrentados de Universidad de Chile

El documento también aprobó que se colocará policía en sectores claves, incluyendo la tribuna de Independiente. Según este reporte, antes del comienzo del partido, dentro del estadio había 14 personas de Policía, APREVIDE, Seguridad Privada y controles de acceso.

Las tribunas durante el partido de Independiente-Universidad de Chile

El operativo general también contemplaba que participaran del operativo 150 agentes de seguridad privada, 650 policías, 330 miembros de Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), 7 ambulancias (2 en el campo de juego y 5 para posibles emergencias), una comisaría móvil y 15 grupos de socorristas.

El informe remarca que las advertencias sobre los posibles riesgos fueron directas porque las autoridades sabían el peligro que corrían al poner, a tan corta distancia, a ambas hinchadas. El problema se generó porque la venta anticipada de entradas y la falta de una reubicación eficiente impidieron que se tomaran medidas de seguridad realmente eficientes.

Los jugadores detuvieron el partido frente a los hechos violentos que ocurrían en las tribunas

Los incidentes en el partido Independiente vs. Universidad de Chile

El primer problema ocurrió cuando la barra de Universidad de Chile fue ubicada en una bandeja superior del estadio, arriba de los hinchas locales, una zona muy compleja de controlar.

Cuando había comenzado el partido, una treintena de barras bravas de la U de Chile destrozaron un baño del estadio y comenzaron a lanzar objetos hacia los hinchas de Independiente, incluyendo materia fecal, orina y restos de un inodoro.

En el entretiempo todo se complicó todavía más porque se arrancaron y prendieron fuego butacas, y un encapuchado lanzó una bomba de estruendo al sitio donde suelen sentarse los familiares de los jugadores, lo que enfureció a los hinchas locales. Cuando comenzaron a caer proyectiles sobre la tribuna y la cancha, los jugadores y el árbitro se retiraron a los vestuarios.

Se vieron violentas escenas entre los hinchas

En ese momento, se generó un verdadero caos y, mientras comenzaban a desalojarse las tribunas, un grupo de barra bravas chileno fue acorralado por hinchas de Independiente, quienes los agredieron de manera brutal. Además, hinchas del club argentino destrozaron el colectivo del equipo transandino, lo que obligó a los jugadores y el cuerpo técnico a quedarse en los vestuarios durante horas, hasta que pudieron ser rescatados por la policía.

Según el primer reporte oficial hubo 2 heridos graves, 11 con lesiones leves y más de 300 detenidos.

HM/DCQ