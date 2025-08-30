Eduardo Menem: "Me siento agraviado, están manoseando y condenando el apellido de mi familia"

En medios del vendaval de repercusiones que generan a diario los audios atribuidos al extitular de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, que refiere coimas que habría cobrado un grupo de funcionarios encabezado por Karina Milei y 'Lule' Menem, el que habló este viernes por la noche fue el exsenador Eduardo Menem, quien señaló que se siente "agraviado por la campaña de desprestigio que hay contra nuestra familia".

“Están manoseando de más mi apellido y el de mi familia. Tienen que ser más cuidadosos. En la historia reciente del país hubo muchos casos donde se hicieron muchas denuncias falsas y mancillaron nombres. Como lo que pasó con el exgobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, a quien destruyeron con una denuncia y después absolvieron. ¿Quién devuelve la mancha que dejan?”, expresó el referente político en diálogo con el canal LN+.

Así Eduardo Menem agregó: “Acá están condenando y manoseando nuestro apellido de forma maliciosa. No es la forma en la que se tiene que tratar. Me siento agraviado”.

El exsenador cuestionó de manera especial a Elisa Carrió, quien días atrás dijo: “El negocio que está haciendo ‘Lule’ es con empresas que seguramente son amigas. Tienen el negocio de seguridad, donde está Adrián, hermano de Martín”. Frente a esas palabras, Eduardo Menem atacó a Lilita precisando "es una mentirosa serial. Es la que menos puede hablar. El propio Raúl Alfonsín la trató de traidora, hipócrita y falsa”.

En ese punto, remarcó: “Cuando estaban las cajas de lavado de dinero con Cristian Kirchner en 2001, ella dijo que yo había sido asesor de Viola. ¿se da cuenta de la barbaridad? ¿Quién se cree que es para dudar de la honorabilidad de mi familia? También hay otros que son carancheros”.

Luego, volvió a hablar del escándalo de los audios de Spagnuolo, insistiendo en que su familia es víctima de una “campaña de desprestigio”: “Habrá que ver. No se puede decir nada antes de que se pronuncie la Justicia. Si no, están condenando de antemano”.

El exsenador también cuestionó que hablen de los Menem como un clan: “Somos una familia honorable descendiente de un inmigrante que trabajó en el país y triunfó. Nos dio la educación y todos nos conocen. Estamos bajo ataque. No voy a permitir que le hagan cargos que son totalmente improcedentes. Yo defiendo mi apellido, que se ve perjudicado. No hay un fundamento serio y están condenando antes de que la Justicia se pronuncie”.

Tras reconocer que conoció personalmente a Karina Milei cuando la referente de La Libertad Avanza viajó a La Rioja, Eduardo habló sobre los supuestos audios que se difundieron este viernes, que complican a la hermana del Presidente. “Me parece muy grave que la hayan grabado en Casa Rosada, pero no sé quién pudo estar detrás. No me voy a meter en esos comentarios de baja calaña”.

Cómo es la denuncia contra Karina Milei y los Menem

La hermana del presidente fue denunciada por, supuestamente, haber cobrado coimas millonarias por el contrato de medicamentos que se firmó entre una destacada farmacéutica y el Estado. El escándalo comenzó con una grabación que se viralizó donde, en teoría, se oye a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), confesar: “Lule (Menem) lo que está haciendo es que está choreando de una manera… Él (por Javier Milei) no está metido, pero es toda gente de él. Yo hablé con el presidente. (Le dije) ‘Javi, está pasando esto, esto y esto’. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo”.

En otra parte de la cinta, el exmandatario profundiza el tema: “Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos. A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo eso se lo dije al presidente… a la primera que se van a llevar presa es a Karina”.

Esto fue denunciado por el abogado Alejandro Díaz Pascual, quien habló de “los hechos de corrupción relacionados a la contratación millonaria realizada con omisión de los procedimientos legales”, acusando a la Droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Kovalivker y relacionada, supuestamente, a los primos Martín y “Lule” Menem.

La acusación se basa en los comentarios realizados por el periodista Tomás Méndez, quien afirmó que Spagnuolo “recibió presiones de Eduardo ‘Lule’ Menem, primo de Martín Menem, para avanzar con la contratación (de Suizo Argentina), y posteriormente fue citado por Martín Menem a la Cámara de Diputados”.

