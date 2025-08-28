La campaña electoral de La Libertad Avanza en Corrientes volvió a registrar incidentes a pocos días de las elecciones a gobernador previstas para el próximo domingo. Durante una recorrida en la provincia, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato libertario Lisandro Almirón debieron ser evacuados en medio de disturbios.

Según se observó en imágenes difundidas por canales de televisión, la caravana libertaria fue interrumpida por un grupo de manifestantes que se encontraba en la zona antes del inicio del acto. Los gritos y empujones se produjeron en cercanías de la hermana del Presidente, lo que obligó a un rápido operativo de seguridad.

La custodia oficial decidió retirar en vehículos oficiales a los dirigentes presentes en el lugar. Testigos indicaron que la tensión escaló cuando simpatizantes libertarios respondieron a las provocaciones de los manifestantes, lo que derivó en enfrentamientos.

Y es que el timming no es el mejor: en los últimos días, distintas organizaciones mantenían una protesta en reclamo de mayores partidas para el área de discapacidad. Al tomar conocimiento de la visita de la caravana libertaria, resolvieron interrumpir la actividad en señal de rechazo.

Según pudo saber Infobae, dos personas fueron detenidas y estarían vinculadas a organizaciones de la oposición. En el lugar intervino la Policía Federal, con apoyo posterior de la Policía de Corrientes.

Uno de los referentes libertarios presentes fue el influencer Iñaki Gutiérrez, quien se cruzó con un camarógrafo que, según acusó, había golpeado un auto oficial. “Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros”, sostuvo ante la prensa.

El episodio en Corrientes se produjo a menos de 24 horas de otro hecho de violencia ocurrido en Lomas de Zamora, donde también una caravana de La Libertad Avanza fue atacada. En esa oportunidad, el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el diputado José Luis Espert debieron ser evacuados luego de que un grupo de militantes insultara y arrojara objetos al vehículo en el que viajaban.

Tras ese operativo, tres personas fueron detenidas y permanecen a disposición del juez federal Ernesto Armella. Entre ellos se encuentra Thiago Román Florentín, de 22 años, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, quien fue acusado de arrojar elementos contundentes contra la comitiva presidencial.

Uno de los carteles vistos ayer en Lomas de Zamora.

Otro de los implicados es Diego Martín Paz, miembro de la barra disidente de Arsenal Fútbol Club, con antecedentes judiciales y derecho de admisión vigente. El tercer involucrado, José Marcelino Dabrowsky, fue identificado como la persona que bloqueó el paso de la comitiva, aunque la fiscalía decidió no avanzar en su contra.

Desde las agrupaciones de izquierda que respaldan a Florentín reclamaron su liberación y calificaron el episodio como parte de una “farsa electoral”. En paralelo, el Ministerio de Seguridad reforzó las medidas preventivas para los próximos actos oficiales y recorridas de campaña en el interior del país.

TC / Gi