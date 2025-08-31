Corrientes: votó Lisandro Almirón y denunció falta de transparencia en el sistema electoral

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, Lisandro Almirón, emitió su voto en la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol”, acompañado por su familia, y denunció falta de “transparencia y confiabilidad” en el sistema electoral provincial.

“Hubo demoras innecesarias al inicio de los comicios que generaron malestar en los votantes. Este tipo de situaciones deben corregirse, porque la democracia se fortalece con reglas claras y con el respeto al tiempo de todos los ciudadanos”, afirmó tras sufragar.

Almirón cuestionó además la complejidad del esquema electoral correntino, al que definió como “opaco” y “poco confiable”, y pidió su revisión: “Debe ser transparente para todos”.

Durante la jornada, los correntinos eligen gobernador y vice, 5 senadores y 15 diputados provinciales. En paralelo, se desarrollan elecciones municipales en 73 localidades.

Críticas al oficialismo

El dirigente libertario responsabilizó al gobernador Gustavo Valdés por los incidentes en el acto de cierre de campaña que contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en medio de la polémica por los audios vinculados al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“La seguridad de la provincia depende del gobernador y ahí se movilizó gente con pancartas para vandalizar el acto”, señaló Almirón, quien se mostró confiado en el desempeño electoral de LLA: “Hicimos una campaña a pulmón y estamos muy contentos”.

Escoltado por su hija Amparo, de 16 años, quien votó por primera vez, el diputado subrayó: “Construimos un partido en un año y estamos muy bien. Hoy votamos por el futuro de Corrientes”. Antes de retirarse, obsequió al presidente de mesa y a los fiscales ejemplares de la Constitución Nacional, a los que calificó como “brújula de la vida democrática”.

Tras las presuntas coimas en Discapacidad, filtran audios atribuidos a Karina Milei con reproches internos y llamados a la unidad

Los candidatos libertarios seguirán el desarrollo de los comicios desde su búnker partidario en la calle 25 de Mayo 1648, en la capital provincial.

Virginia Gallardo también votó

La modelo y panelista, Virginia Gallardo -primera candidata a diputada nacional por LLA en Corrientes- compartió en sus redes sociales su participación en los comicios provinciales: “Cumpliendo con mi deber cívico. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de elegir el futuro. Que tu voz se escuche en las urnas”.

La lista de LLA por Corrientes se completa con Isidro Gapel Rekosup y Aimará Poderda, en segundo y tercer lugar respectivamente.

