Graves incidentes en Corrientes durante el cierre de campaña de LLA: Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados

La recta final de la campaña electoral en la provincia de Corrientes se vio empañada por serios incidentes durante el acto de cierre de La Libertad Avanza.

Los funcionarios nacionales Karina Milei y Martín Menem, quienes viajaron para apoyar al candidato local, Lisandro Almirón, debieron ser evacuados del lugar tras ser escrachados por manifestantes.

Los incidentes se registraron este jueves en la peatonal Junín, cuando un grupo de organizaciones sociales se manifestó en contra de los funcionarios. En medio de la polémica por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los manifestantes se presentaron con pancartas que tenían fotos de la hermana del presidente con el lema "esta señora roba medicamentos de los discapacitados" y "Karina Milei coimera".

Además, el repudio también se dirigió al candidato a gobernador Lisandro Almirón, a quien le recordaron su voto en contra a la Ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento a los jubilados.

Evacuación y disturbios en el centro de la ciudad

Cuando la seguridad rodeaba a Karina Milei y Martín Menem para ser evacuados, la única declaración que llegó a decir la funcionaria ante los medios fue "kirchnerismo nunca más". Tras la partida de los funcionarios, se generaron disturbios entre los libertarios y los manifestantes.

En ese momento, periodistas de A24 sufrieron agresiones por parte de los libertarios. Además, un camarógrafo de La Nación+ discutió con el influencer Iñaki Gutiérrez, quien le propinó varios insultos. Ante la escalada de violencia, dos hombres fueron detenidos por personal policial.

Un cierre de campaña abrupto y de alta tensión política

El escrache a Karina Milei y Martín Menem en la ciudad de Corrientes es un claro reflejo de la alta tensión política que rodea al Gobierno nacional. El acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, que debería haber sido una fiesta, terminó de manera abrupta y con incidentes, lo que demuestra la profunda polarización que se vive en el país.

El incidente no solo pone en evidencia el impacto del escándalo de la ANDIS en el electorado, sino que también resalta las profundas divisiones sociales y políticas que caracterizan la recta final de las elecciones en la provincia.