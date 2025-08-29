Agreden a la prensa en medio de incidentes a tres días de las elecciones para elegir gobernador en Corrientes

En un nuevo episodio de violencia política que se suma a los incidentes en Lomas de Zamora y en la Facultad de Derecho de la UBA, este jueves una caminata proselitista de La Libertad Avanza en Corrientes terminó abruptamente en medio de forcejeos, insultos, corridas y empujones entre manifestantes, miembros de la custodia y trabajadores de prensa. A tan solo tres días de que en la provincia se realicen los comicios donde se elegirá gobernador, vice, diputados y senadores, el hecho subraya la creciente tensión en distintos puntos del país durante el año electoral.

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaban la actividad en la peatonal de la capital provincial cuando un grupo de manifestantes rechazó la presencia de funcionarios libertarios. La protesta derivó en corridas y enfrentamientos que obligaron a evacuar a las principales figuras del oficialismo. La policía detuvo a dos personas.

En el programa "QR!", la periodista Cecilia Conesa relató en primera persona las agresiones que sufrió mientras cubría la marcha. “Nunca viví un grado de violencia tal como el que se vio hoy en la movilización. Yo esperaba oposición, como pasó en [la provincia de] Buenos Aires, pero lamentablemente sucedió algo totalmente distinto. Los custodios de Karina Milei fueron los responsables de que se inicie todo”, aseguró.

La convocatoria estaba prevista para las cinco de la tarde, pero la llegada de los dirigentes libertarios se retrasó por la presencia de manifestantes que llevaban carteles en rechazo al Gobierno nacional. Cuando Karina Milei apareció en la peatonal, la tensión escaló rápidamente. Conesa explicó que intentó cubrir la actividad evitando el choque, pero terminó siendo agredida: “Cuando Karina va a entrar a la camioneta, el custodio personal, de traje gris y camisa celeste, me agarra del cuello, me empuja y me mete un rodillazo en el cuádriceps. Ahí empecé a gritar. Mi camarógrafo —que es mi papá— se dio vuelta y no lo podía creer. Después vinieron los empujones y las patadas por abajo, porque saben que las cámaras solo toman de la cintura para arriba”, relató.

Las imágenes difundidas en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 muestran a la periodista forcejeando con personal de seguridad mientras gritaba que la soltaran. Conesa contó que en ese momento la situación se agravó: “Ya Karina Milei y Martín Menem se habían ido en la camioneta, pero tres o cuatro personas que estimo eran de la Policía Federal se tiraron encima de mi camarógrafo. Yo trataba de resguardar los equipos, y una mujer me agarró fuerte, no me soltaba y me decía ‘te voy a sacar presa’. Fue una escena de muchísima violencia”, prosiguió.

El relato expuso la vulnerabilidad de los trabajadores de prensa en coberturas políticas cada vez más hostiles. “Yo trato de ser imparcial y de evitar el conflicto, porque el periodista de calle siempre es el que se encuentra con el entrevistado. Hoy el respeto no se vivió en Corrientes. Fue una situación que nunca había experimentado”, concluyó Conesa.

Los incidentes dejaron una fuerte preocupación en torno de la seguridad durante los actos oficiales y reavivaron el debate sobre la relación entre el oficialismo, la protesta social y el rol de la prensa en el año electoral.

